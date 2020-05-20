Öğretmenlerin geliştirdiği 'Efe' virüsleri temizleyecek

İzmir Buca Süleyman Şah Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kapalı alanda ultraviyole (UV) ışınlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapabilen cihaz geliştirildi.

Okulun elektrik-elektronik ve metal teknolojileri alanı öğretmenleri, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek "Ultraviyole Yüzey ve Hava Dezenfeksiyon Cihazı" projesi hazırladı.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenler, kısa sürede tasarlayıp üretim aşamasına getirdikleri cihaza, "Efe" adını verdi.

Koronavirüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesinde etkili olacak şekilde hazırlanan cihazın, ultraviyole ışınlarından dolayı ortamda insan veya hayvan olmadan çalıştırılması gerekiyor. Bunun için "Efe"ye zaman ayarı ve uzaktan kumanda özelliği de kazandırıldı.

Öğretmenlerin "Efe"si yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derecelik etkisi ile mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon tüpleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor.

Okul müdürü Harun Yılmaz, yaptığı açıklamada, 1978 yılından açılan lisenin 173 öğretmen ve 2 bin 9 öğrenciyle mesleki ve teknik eğitime hizmet verdiğini söyledi.

Koronavirüse karşı mücadeleye katkı sunmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda "Efe" adını verdikleri cihazı geliştirdiklerini ifade etti.

Cihazın üretim izni aşamasında olduğunu aktaran Yılmaz, piyasadan kısa sürede olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Cihazın ortak kullanım alanlarının içindeki eşyalarla birlikte yüzey ve hava temizliği yaptığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cihaz havadaki ve yüzeylerdeki bakteri, virüs, küf, mantar gibi mikroorganizmaları nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışığıyla yok ediyor. Yüzeylerdeki ve havadaki bakteri, virüs ve diğer organizmaları öldürdüğü için mikrobiyel enfeksiyonların yayılmasını önlemiş oluyoruz. Müşteri isteklerine göre cihazı okulumuzda istenilen boy, ebat ve güçte tekerlekli, duvara montajlı, araçlarda kullanılabilecek şekilde üretebiliriz."

"İnsan veya canlı içeri girdiğinde otomatik olarak kapanıyor"

Projede yer alan öğretmenlerden Şerif Gündoğdu da okul idaresinin talebi doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ve böyle bir sistem geliştirdiklerini ifade etti.

"Efe"nin insansız ortamda çalışması gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, şu bilgileri verdi:

"Sistemi biz geliştirdik, metal bölümünden arkadaşlar da tasarımını yaptı. Cihaz ortam ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılabiliyor. Işığın gördüğü her noktadaki virüs, bakteri, mantar gibi zararlı organizmaları yok ediyor. Tabii bunun insansız ortamda çalışması gerekiyor. İnsan veya canlı içeri girdiğinde otomatik olarak kapanıyor. İnsanlı ortamda çalışanları da geliştirmek için çalışıyoruz. Gerekli izinler çıktığı taktirde seri üretime geçebiliriz."