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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 05:46,Son Güncelleme:

Öğrencilerin tablet ve gül isteği drone ile teslim edildi

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Öğrencilerin tablet ve gül isteği drone ile teslim edildi
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Kayseri’de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan tablet ve gül isteyen iki kız öğrencinin talepleri, drone ile evlerinin balkonundan teslim edildi.

Kayseri’de koronavirüs salgını nedeniyle sokağı çıkması yasaklanan Hiranur Sağlam (13) Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan sosyal medya üzerinden tablet, özel öğrenci Gözde Tozagan, (27) ise gül istedi.

Öğrencilerin isteği, Başkan Çolakbayrakdar’ın talimatı üzerine Kocasinan Akademi General Emir Uzay ve Havacılık Merkezi’nde üretilen drone ile evlerinin balkonlarından teslim edildi. Belediye olarak herkesin hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle Hiranur ve Gözde gibi bütün genç ve çocuklarımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor" dedi.

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