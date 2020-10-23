Öğrencilerin siber farkındalık düzeyleri 'Siber Zeka Bilgi Yarışması' ile artacak

Koç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak gerçekleştirdikleri siber güvenlik alanındaki eğitim ve farkındalık faaliyetleri çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.



Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkasının insan olduğunu vurgulayan Koç, yeni projenin çıkış noktasını da buradan hareketle belirlediklerini ifade etti.

Koç, zincirin diğer halkaları ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, en zayıf halkayı güçlendirmeden siber güvenlik alanında hedeflenen neticeleri almanın imkansız olduğunu, bu bilince sahip bireylerin büyük öneminin bulunduğunu dile getirdi.



Siber güvenlik konusundaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen yarışmaların bu konuda önemli etkisinin olduğuna dikkati çeken Koç, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz." dedi.



"Yarışmada başarılı olanları sürpriz hediyeler bekliyor"



Gençlerin bu alanda yeterlilik kazanmasına ayrıca önem verdiklerine işaret eden Koç, "Siber Güvenlikte Milli Ruh" sloganıyla çıktıkları bu yolda, gelecekte ulusal siber güvenliği emanet edecekleri çocukların yeterlilik kazanmasını önemsediklerini kaydetti.



Koç, "Konunun uzmanları tarafından öğrenciler için siber güvenlik konularını kapsayacak şekilde 10 soruluk test hazırlandı. Testi olabildiğince eğlenceli ve bilgilendirici olacak şekilde hazırlamaya gayret ettik ve başarılı olanları sürpriz hediyeler bekliyor." diye konuştu.



"siberzeka.cbddo.gov.tr" sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunduğunu aktaran Koç, en çok doğru cevabı en kısa sürede veren öğrencilerin, ofis tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacağını söyledi.



Koç, yarışma için öğretmelerin desteğinin de büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, siber güvenlik bilincini çocuklara aşılayabilmek için öğretmenlerin desteğinin şart olduğunu bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle olabildiğince çok katılımcıya ulaşmayı hedefledikleri Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın bu ay sonuna kadar devam edeceği bilgisini veren Koç, "Yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri 28-31 Ekim'de siberzeka.cbddo.gov.tr adresinden giriş yaparak katılabilirler." dedi.



