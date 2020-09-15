Öğrencilerin geliştirdiği elektrikli otomobile Teknofest'ten ödül

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin içinde yer aldığı Atay takımı tarafından üretilen elektrikli otomobil Atalay, TEKNOFEST 2020’de ödüle layık görüldü. Atalay, Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde 1-6 Eylül’de arasında düzenlenen, alternatif enerjili elektrikli araçların yer aldığı Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Yerli Ürün Teşvik kategorisinde 2’ncilik ödülünü almaya hak kazandı.



Atay Takımı aynı zamanda Elektrikli Araç Yarışlarının tanıtımı ve toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle ’Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşviki’ ödülünün de sahibi oldu. PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Atay Takımı’nın elde ettiği başarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Geleceğin teknoloji trendlerini yakalayan, projeleri ile teknolojik gelişime yön verecek gençlerimizi yetiştirme gayretimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" dedi.



