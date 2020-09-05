Öğrencilere yönelik geliştirilen iPad uygulamaları

Çocuklar 30 Yaratıcı Aktivite: 4-8 yaş üzeri çocuklara yönelik, iPad ve iPhone’un yerleşik özelliklerini kullanarak tamamlanacak eğlenceli, yapıcı ve yaratıcı aktiviteler. Aktiviteler bu yaş grubu için uygundur ve çocuğunuz bu aktiviteler üzerinde bağımsız bir şekilde çalışabilir.

Apple ile Öğrenim için Hızlı Kılavuzlar: Öğrenim için iPad ve Mac’ten en iyi şekilde yararlanabilmeleri için meşgul ebeveynlere ekran süresini düzenleme, yönetme ve hikaye anlatma konularında her biri 5 hızlı ipucuyla yardımcı olmak için tasarlanmış üç kılavuz.

Kod Yazmaya Hızlı Giriş: 10 yaş ve üzerindeki öğrenciler için tasarlanmış 10 kodlama meydan okuması. Sadece birkaç adımla, bir MeeBot’u dans ettirin, aygıt kameranızı, kendi Taş, Kağıt, Makas oyununuzu kodlayın ve daha fazlasını yapın.

Eğitim için AR tabanlı iPad uygulamaları



Statue of Liberty – Kullanıcılara Özgürlük Heykeli’ni, bu anıtı her yerde hayata geçiren AR ve hikaye anlatımı aracılığıyla keşfetme imkanını veriyor. Bu heykeli, uygulamanın zengin öykü seçkisi ve görsel medya gezintileri ve aracılığıyla daha önce pek az kişinin yapabildiği şekilde keşfedin veya dinleyicileri tarihteki kritik anlara götüren özel podcast’i dinleyin.



Civilisations AR – Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara sanat ve kültürü ulaştırmak için AR teknolojisinden yararlanıyor ve kullanıcıların Antik Mısır’ın sırlarını keşfetmelerine, Rönesans başyapıtlarının altındaki gizli katmanları ortaya çıkarmalarına ve tarihsel hazinelerin kökenleri ve bunları yapan insanlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. Uygulamanın kişisel, sanal koleksiyonunda, aralarında Torquay Müzesi’nden bir Antik Mısır mumyası, Ulusal Müze’den Rodin’in Öpücük heykeli ve Henry Moore’un ikonik heykelleri de olan 30’un üzerinde tarihsel eser bulunuyor.



3D Bear – Anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve daha fazlası için AR tabanlı ders planlarıyla uzaktan öğrenimi başlatmaya yardımcı oluyor. Uygulama, çeşitli 3D model koleksiyonlarıyla AR sahneleri oluşturmaya, yaparak öğrenmeye ve yeteneklerini göstermeye teşvik eden eğitim görevleriyle öğrencilerin öğrenme sürecine katılmasını sağlıyor.

AR Makr – Kullanıcılara çevrelerindeki dünyayı AT teknolojisini kullanarak çizme, tarama ve fotoğrafla kaydetme imkanını veriyor. Yaratıcı bir alet kutusu işlevi gören bu uygulama, öğrencilere 2D yapıtlarını 3D nesnelere nasıl dönüştüreceklerini gösteriyor. Öğrenciler bu uygulamayla yapıtlarını istedikleri yere yerleştirebiliyor ve kaydedebiliyor, sahnelerini saklayıp arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar.

App Store’da bulunan yerel eğitim uygulamaları



Twing – Çocukların hayal gücünü ortaya çıkarmasına, merak uyandırmasına ve öğrenmeyi hızlandırmasına yardımcı olan uygulamalı bilim deneyleri, STEM projeleri ve nasıl yapılır videoları sunuyor. Herhangi bir kötüye kullanımı önlemek için en üst düzeyde veri koruması ve güvenliği ile güvenli ve emniyetli bir dijital ortam sağlayarak çocukların paylaşabileceği güvenilir topluluk oluşturuyor.



Atlas – Atlas ile her gün yeni İngilizce sözcükler öğrenebilirsiniz. Atlas, İngilizce kelimeleri telaffuzları ve eşanlamlıları ile birlikte bağlam içinde sağlıyor. Öğrendiğiniz kelimeleri uygulamak için birçok oyun egzersizleri yapabilirsiniz.

MentalUP – Eğitici ve eğlenceli beyin oyunlarıyla bilişsel becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız? MentalUP, University College London Institute of Education EDUCATE Programının bir katılımcısı olarak güvenilir bir bilimsel ve eğitici beyin oyunları uygulaması. MentalUP uygulaması, 4 ila 13 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişimini desteklemek için akademisyenler ve pedagoglar tarafından geliştirildi.

Kunduz – Kunduz; YKS,LGS, AYT, TYT,YDT, KPSS ve ALES’e hazırlanan ve EBA test çözümü isteyen öğrencilere çözemedikleri sorularda uzman eğitmen ağı ile ortalama 15 dakikada açıklamalı ve kaliteli çözüm desteği sağlayan bir soru çözüm uygulaması.

Tiny Minies Eğitici Oyunlar – 3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel, pedagog ve gelişim uzmanları gözetiminde hassasiyetle geliştirilen Tiny Minies Eğitici Oyunlar ile çocuklar hem eğlenerek öğreniyor hem de kişiye özel planlarla zihinsel becerileri gelişiyor.

Tohum Eğitim – Bu mobil platform, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları finansman desteği ve MEB ortaklığı ile yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” projesi kapsamında hazırlandı; platformda yer alan mobil uygulamalar ile tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu becerilere yönelik mobil uygulama içinde; dinlediğini anlama, eşleme ve nesne ayırt etme becerilerinin öğretime yönelik içerikler yer alıyor.

Kidso – Fairy Tales & Games – Kidso, pedagogların katkılarıyla özenle seçilmiş eğlenceli ve eğitici içerikler barındırıyor.

Pakodemy – Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Pakodemy, YKS yolunda nasıl sorunlar ile uğraşıyorlar, üniversite hazırlık süreci nasıl daha kolay hale getirilir gibi soruları öğrencilere sorarak tasarlandı.