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Öğrencilere 40 bin saat dijital eğitim desteği

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#Türkiye İş Bankası#Okul Destek Derneği#Dijital Eğitim
Öğrencilere 40 bin saat dijital eğitim desteği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 17:11

Okul Destek Derneği ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen uzaktan eğitim projesi ile 2 yılda 3.720 öğrenciye 38 bin 368 saat eğitim desteği sağlandığı duyuruldu.

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İki yıl önce başlayan projeden bugüne kadar 3.720 öğrencinin faydalandığı ve toplamda 38 bin 368 saatlik eğitim desteği sağlandığı açıklandı. 1.680 öğrencinin uzaktan eğitime devam ettiği belirtilen projeye, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en yoğun ilgiyi gösteren ilin 556 öğrenciyle Hatay olduğuna dikkat çekildi. Hatay’ı sırasıyla Gaziantep, Adana, Adıyaman ve İstanbul takip etti. Katılımcıların yüzde 52,6’sını kız öğrenciler oluştururken, en fazla talebin 577 öğrenci ile 6. sınıf, 562 öğrenci ile 7. sınıf öğrencilerinden geldiği görüldü.  

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#Türkiye İş Bankası#Okul Destek Derneği#Dijital Eğitim

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