Öğrencilere 40 bin saat dijital eğitim desteği

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İki yıl önce başlayan projeden bugüne kadar 3.720 öğrencinin faydalandığı ve toplamda 38 bin 368 saatlik eğitim desteği sağlandığı açıklandı. 1.680 öğrencinin uzaktan eğitime devam ettiği belirtilen projeye, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde en yoğun ilgiyi gösteren ilin 556 öğrenciyle Hatay olduğuna dikkat çekildi. Hatay’ı sırasıyla Gaziantep, Adana, Adıyaman ve İstanbul takip etti. Katılımcıların yüzde 52,6’sını kız öğrenciler oluştururken, en fazla talebin 577 öğrenci ile 6. sınıf, 562 öğrenci ile 7. sınıf öğrencilerinden geldiği görüldü.