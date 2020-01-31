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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

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Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

Ailelerini kaybetmiş küçük öğrenciler, karne hediyesi olarak geziyle ödüllendirildi. Bir alışveriş merkezine giden küçük öğrenciler, hem güvenlik hem de temizlik görevlisi olarak çalışan robotlarla arkadaş olup güzel bir gün geçirdi.

Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbulda geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hemde keyifli olacağı düşüncesiyle küçük öğrenciler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiyede ilk defa gerçekleştirilenÿinsansı robotlar etkinliğine katıldı. ÿAlışveriş merkezinde düzenlenen programda küçük öğrencileri, Türkiyede üretilen yüzde yüz yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma ve temizlik ÿgörevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu. 

BU TÜR GEZİLER TEKRARLANACAK 

Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.ÿBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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