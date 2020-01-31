Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi

Bağcılar Belediyesi, yarı yıl tatilini İstanbulda geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hemde keyifli olacağı düşüncesiyle küçük öğrenciler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiyede ilk defa gerçekleştirilenÿinsansı robotlar etkinliğine katıldı. ÿAlışveriş merkezinde düzenlenen programda küçük öğrencileri, Türkiyede üretilen yüzde yüz yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma ve temizlik ÿgörevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.

BU TÜR GEZİLER TEKRARLANACAK

Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.ÿBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi.