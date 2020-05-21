Öğrenciler için dijital öğrenim programı başladı

COVID-19'a yanıt olarak ortaya çıkan UNESCO liderliğindeki Küresel Eğitim Koalisyonu'na katılan Ericsson, UNESCO ile birlikte çocuklara Yapay Zekâ öğretmeyi amaçlayan yeni portalı 13 Mayıs tarihinde hayata geçirdi. Bu çabalara büyük katkıda bulunan şirket, tecrit önlemleri ve ev karantinaları nedeniyle şu anda dezavantajlı durumda olan dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler içindijital programı olan en son Connect To Learn girişimi Ericsson Educate’i hayata geçirdi (educate.ericsson.net). Ericsson tarafından oluşturulan Web portalları üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen program, hedef kitlenin eğitim ihtiyaçları ve olgunluk düzeyine göre özelleştirilmiş farklı öğrenme yolları içeriyor.

Ericsson Connect To Learn Programı Direktörü Zohra Yermeche konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Salgın, öğrencilerin daha önce hiç karşı karşıya kalmadıkları şekilde dünya genelinde tüm öğrenim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Okul ve arkadaşlarının olmaması, gerektiğinde öğretmenlerle doğrudan temas kurulamaması ve uzaktan öğrenim, öğrencilerin karşısına yepyeni zorluklar çıkardı. Yeni derslere uyum sağlamak ve öğretim yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda olan öğretmenler açısından da uzaktan ders anlatımı veya sanal sınıf yönetimi zorluklara neden oldu. Şu an en büyük ihtiyaç, hem bilgilendirici hem de ilgi çekici olan kaliteli eğitim içeriğine erişim sağlayan kapsayıcı, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay dijital öğrenim sistemleridir.”

Ericsson Educate, ani gelişen bu olağanüstü dönemde öğrencilere yardımcı olacak kapsamlı öğrenim fırsatları sunuyor. Öğrenim, orta dereceli okullarda ve üniversitelerde öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi teşvik eden ve aynı zamanda öğretmenleri daha sanal bir öğretim ortamına geçişe teşvik eden kapsamlı bir müfredatla daha ilginç hale getiriliyor.

Ericsson tarafından geliştirilen dijital beceri portalı 5G şebekeleri, Nesnelerin İnterneti (IoT), veri bilimi, otomasyon, yapay zekâ ve makine öğrenimi eğitimlerini içeriyor. Müfredat, üniversite öğrencilerinin telekom ve BT sektörlerindeki iş fırsatlarına hazır olmalarını sağlamak için BT becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teaching AI, Ericsson tarafından UNESCO ile ortaklaşa geliştirilen, ebeveynler ve öğretmenler tarafından dünyanın her tarafından erişilebilen, evde öğrenim ortamında yapay zekâ hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çocukları ve öğrencileri destekleyebilmelerini sağlıyor. Ücretsiz, çok dilli bir yapay zekâ (AI) beceri portalını içeren bir başka öğrenim programı olan UNESCO ve Ericsson’ın yeni portalı 13 Mayıs tarihinde hayata geçti.

Teaching AI eğitim portalına ise //teachingaifork12.org/ linki üzerinden erişilebilir.