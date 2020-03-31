İlkhan, evde çalışma düzenine geçilmesinin ardından satışlarda bu değişimi rahatça gördüklerini kaydetti ve şu sözleri kaydetti:

"Bu süreçte özellikle toplantı ve etkinliklerin askıya alınması video konferans sistemleri ve kurumsal kulaklıkların satışını doğrudan etkiledi. Bircom olarak video konferans, sesli konferans ve kurumsal kulaklık çözümleri gibi ürün yelpazesiyle evden çalışma ortamına geçiş yapan şirketlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte şirketlerin, çalışanlarla aralarındaki ilişkileri ve toplantıların evrimini kolaylaştıran çalışma alanları tasarlamayı sürdürüyoruz.

Çalışanların işlerine odaklanmalarını kolaylaştıran Teams Entegre Video Konferans Çözümleri, Sesli Konferans Çözümleri ve Kurumsal Ofis Kulaklıkları gibi cihazlarımız, iş süreçlerinin her yönünü sanala taşıma özellikleriyle bu dönemde yoğun ilgi görüyor.

10 bin kullanıcıya kadar sunucu çözümleri

Evlerini ofis düzeninde ve kalitesinde yaşamak isteyenler için Active Noice Cancellation özellikli kurumsal kulaklıklar ile çalışanları ortam gürültüsünden ve evin içerisindeki seslerden izole etmeye çalışıyoruz. Kulaklık üzerindeki Teams entegrasyonu aracılığıyla kullanıcılar tek bir tuş ile toplantılara dahil olabiliyorlar. Yine evlerinden veya ofis dışından ekipleri ya da müşterileri ile çoklu görüşme yapmak isteyen çalışanlar ise, Sennheiser’ın Bluetooth özellikli ve yeni nesil ürünlerde Microsoft Teams entegrasyonlu sesli konferans çözümlerini kullanarak ses aktarımı ile buluşma imkanı yakalıyorlar.

Şirketlerinde Yealink Video Konferans sistemlerini kullanan firmalar için de ekip çalışanları, iş ortakları, proje ekipleri veya müşterileri ile işbirliği yapmalarını tek bir link üzerinden sağlayan bir sistem hazırlıyoruz. Video konferans cihazlarımız 8,16 veya 24 nokta arasında hizmet verebilirken, istenildiğinde 10 bin kullanıcıya kadar video konferansları düzenlenebiliyor.

Ofis dışı çalışma maliyetleri de azaltıyor

Video konferans sistemleri içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde sağlık riski oluşturan toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmamızı sağlarken, bir yandan da maliyetler konusunda önemli bir tasarruf sağlıyor. Sık sık toplantı yapması gereken ve coğrafi olarak birbirlerinden uzakta olan kişi veya grupları, belirli bir noktada buluşmak için gereken yol, konaklama gibi giderlerden kurtarıyor. Bu şekilde kullanıcılar, internet erişimine sahip oldukları her yerden toplantılara katılabiliyorlar. Video konferans ile geniş katılımlı eğitim ve sunumlar kolaylıkla düzenlenebiliyor. Çalışanlar vakitlerini havalimanı hatlarında geçirmek yerine, görüntülü konferans hizmeti kullanarak en etkin şekilde çalışma imkanı buluyor."



