Office 365 ile evden daha kolay çalışabilmek mümkün

Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcı olduğunu vurgulayan GoDaddy, bugünlerde pek çok kişi evden çalışırken teknik zorlukları olmayan, verimli çalışılmasını sağlayan teknoloji ihtiyacının arttığına dikkat çekti. Bu noktada GoDaddy’nin sunduğu Microsoft Office 365 çözümü öne çıkıyor ve küçük işletmeler, girişimciler ve ekiplerinin evden daha verimli çalışmalarına yardımcı oluyor.

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bugünlerde pek çok kişinin evden çalıştığı göz önüne alınırsa, Office 365 gibi bir araç, mevcut ve potansiyel küçük işletme sahibi ve girişimcilerin farklı lokasyonlardan ekipleriyle birlikte çalışmalarına ve işlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir. Küçük işletme sahipleri Microsoft Teams sayesinde çalışanlarıyla, müşterileriyle ve tedarikçileriyle video konferans üzerinden, gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirler.”

GoDaddy’nin sunduğu Microsoft Office 365, üretkenlik ve verimlilik odaklı araçları barındıran, üyelik bazlı bir çözüm. GoDaddy’nin sunduğu Microsoft Office 365 Word, Excel, Outlook ve PowerPoint gibi Office uygulamalarına erişim ve otomatik güncelleme sağlıyor. Çözüm kapsamında güvenli, bulut tabanlı depolama sistemi olan OneDrive ve paylaşılabilir takvimler ile profesyonel e-posta da yer alıyor. Bu çözüm ile tüm önemli bilgilerin tek bir yerde toplanması sayesinde küçük işletme sahibi ve girişimciler direkt olarak bulut üzerinden çalışabiliyor ve ofislerini yanlarında taşıyabiliyorlar.

Office 365, verimli çalışmayı aşağıdaki özellikleriyle mümkün kılıyor:



Bulut tabanlı teknoloji

Office 365, tüm dosyaları bulutta depoluyor ve bu da tüm dokümanların, takvimlerin ve uygulamaların güvenli bir şekilde internette depolandığı ve her an, her yerden erişilebilir olduğu anlamına geliyor. Dosyalarınıza erişmek için tek ihtiyacınız olan şey internet. Tüm dosyalarınızı bulutta depolamak aynı zamanda güvenlik de sağlıyor. Bulutun işlerinizi otomatik olarak kaydetmesi ve depolaması sayesinde sabit diskinizin veya bilgisayarınızın bozulması durumunda üzerinde çalıştığınız işleri kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıyorsunuz.



Dilediğiniz cihazdan çalışma özgürlüğü

Dokümanlarınızı online ortamda oluşturmak, paylaşmak ve depolamak iş akışınızın iyileşmesine ve verimliliğin artmasına yardımcı olabilir çünkü tüm dosyalarınız cihazlar arasında senkronize edilir ve masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve telefonunuz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.



Uzaktan birlikte çalışma fırsatı

Office 365 ile birden fazla kullanıcı aynı doküman üzerinde çalışabiliyor. Bulut deponuzda oluşturduğunuz ve kaydettiğiniz dosyalara erişim verdiğiniz kullanıcılar ulaşabiliyor, sizinle birlikte, aynı doküman üzerinde çalışabiliyor. Ekip üyeleri birbirlerinin yaptığı değişikleri görüntüleyebiliyor ve bu sayede herkes aynı anda dokümanın son halini inceleyebiliyor. Bu da e-posta trafiğinin azalmasını sağlıyor. Office 365 ile aynı zamanda dokümanın geçmişini görüntüleyebiliyor, herhangi bir hata olması durumunda, gerekirse bir önceki versiyonunu yükleyebiliyorsunuz.



Video konferans özelliği

Microsoft Teams ile video konferansları düzenleyebilir, entegre Office 365 uygulamaları üzerinden paylaşım ve iş birliği yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı video konferans özelliği ile işlerinizi aksamadan yürütebilir, toplantılarınızı yapabilirsiniz. Bugün çoğu kişi evden çalışıyorsan Microsoft Teams çalışanlarınız ve müşterilerinizle iletişimde kalmanıza yardımcı oluyor.



Gelen kutusu karışıklığına çözüm

SaneBox’a göre bir e-posta gelen kutusundaki iletilerin yalnızca yüzde 38’i önemli mesajlardan oluşuyor. Danwood Group'un verilerine göre ise işiniz bir e-postaya bakmak için bölündükten sonra aynı hızda çalışmaya dönebilmeniz yaklaşık 64 saniye alıyor. E-postalar ile bölünmek verimliliğinizi düşürebileceğinden, gelen kutunuzdaki iletilerin sayısını azaltarak, değerli zamanınızı daha önemli işlerinize ayırabilirsiniz. Outlook, “Clutter” özelliği ile kullanıcıları e-postayla ilgili davranışlarını analiz ederek hangi iletilerin önemli olduğunu belirtiyor ve size belirli iletileri farklı bir dosyada toplama veya gelen kutunuzda “clutter” olarak işaretlenme seçimlerini sunuyor. “Ignore conversation” (iletiyi görmezden gel) özelliği sayesinde de istemediğiniz e-postaları ortadan kaldırabilir veya sessize alabilirsiniz.

GoDaddy’nin sunduğu Microsoft Office 365 çözümünün E-posta Başlangıç, E-posta Gelişmiş, Çevrimiçi Başlangıç ve İş Ekstra planları bulunuyor. En temel plan olan E-posta Başlangıç aylık 16,99 TL’den başlıyor ve içeriğinde profesyonel e-posta ile 5 GB’lık depolama alanı da yer alıyor. GoDaddy’nin sunduğu çözümler, kullanıcılara ihtiyaçları doğrultusunda paket yükseltip küçültme fırsatını da sağlıyor.