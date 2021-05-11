Oem Nedir? Oem Ürün Ne Demek? Oem Ürün Alınır Mı

Bu tarz durumlarda genelde kısaltma kelimeler kullanılır. Çünkü tüm dünyaya pazarlanırken kısaltma cümleler hem ürünün anlatır hem de pazarlanmasını kolay hale getirir.

OEM nedir?

OEM tam olarak anlatmak istediği Türkçe karşılığı orijinal ürün üreticisi demektir. Eğer bir örnek vermek gerekirse bu ilişkiye, otomobil ile otomobil parçası üreticisi arasında ilki buna örnektir. Arabalarda bulunan egzoz ve ya fren sistemleri OEM üretmektedir. Daha sonrasında ise OEM parçaları otomobil üreticisine satılır ve daha sonra araçlar için kullanılır. Tam olarak hazırlanan bu otomobiller satılmak üzere gösterime çıkar. Yani kısaca OEM tahminden çok daha fazla alanda kullanılmaktadır.

OEM ürün ne demek?

OEM aslında Orijinal Ekipman Üreticisi olarak bilinmektedir. Fakat OEM İngilizce karşılığının kısaltmasıdır. Burada önemli olan asıl nokta ise ürünü kimin sattığı önemli değildir. Asıl önemli olan kime satılacağıdır.

OEM gibi yazılımlar, Apple, Siemens ve ya Google gibi sistemli şirketlerini paketleyip bu şekilde dağıtıma çıkarmaktadır. Zaten sırf bu yüzden de isimsiz bir paket kullanılmaktadır. Kutu bu şekilde kullanılmaz. İşte sırf bu yüzden de bu ürünün amacı mağazalarda raflarda satılmamaktadır. Teknolojik ürün mağazalarında OEM satışı göremezsiniz. Çevrimiçi mağazalarda satılır. Ama kurulama konusu önemli değildir. Kullanıcı kişilere OEM ürünler satılabilmektedir. OEM ürün almak yasa dışı değildir. Fakat OEM alarak bazı sorumluluklar da yüklenmiş olursunuz.

OEM Ürün Alınır Mı?

OEM yazılım ürünü yasak değildir ve tamamen yasaldır. Fakat OEM ürünleri diret satın alınmaz. Ürüne bağlı olarak gerekli şartlar ile oluşur. Güvenlik konusunda alan kimse bir sorun yaşamaz. Ürün kalitesi de genel olarak garanti altındadır. Yasal olarak sorun yoktur. Bazen perakende ürünler ile OEM arasında fiyat farkı vardır. Bu fark çok fazladır. OEM satın alarak para tasarrufu sağlanabilir. Fakat sorun oluşması durumda sorunu danışabileceğimiz kimse yoktur.