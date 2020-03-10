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Teknoloji
Haber Giriş: 10.03.2020 - 08:37,Son Güncelleme:/

ODTÜ ve TOGED’in yeni projesi oyun sektörünü güçlendirecek

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ODTÜ ve TOGED’in yeni projesi oyun sektörünü güçlendirecek
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eçtiğimiz yıl yaratıcı endüstrilere destek olmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Yaratıcı Sektörler Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Program çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) proje ortaklığı ile hayata geçireceği Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya Çıkışı ve Ekonominin Yenilikçi Teknolojilerle Dönüştürülmesi: Oyunlar, Giyilebilir Kumaşlar ve Yeni Nesil Film Yapımı adlı projesi de desteğe layık görüldü.

Yaratıcı Sektörler Programı ile “Yaratıcı Endüstriler” başlığı altında Kütahya, Ankara, İzmir ve İstanbul’da 5 farklı proje aracılığıyla pek çok KOBİ, girişimci ve araştırmacı 19,2 milyon Avro tutarındaki bütçeden faydalanabilecek. Söz konusu projeler endüstriyel tasarım, oyun ve animasyon teknolojileri, dijitalleşme ve yaratıcılık ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi alanları kapsıyor. ODTÜ tarafından geliştirilen proje ise oyun geliştirme, giyilebilir teknoloji ve sinema sektörlerini hedefliyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu projede Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) yanı sıra ODTÜ TEKNOKENT ve Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Ticaret Odası ve Moda Tasarımcıları Derneği de proje ortağı olarak yer alacak. Projenin koordinasyonunu ise ODTÜ GİSAM üstlenecek.

Proje yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesini hedeflerken, eğitim faaliyetleri ile insan gücü gelişimine de destek olacak. Ayrıca bu kapsamda tasarım merkezleri, motion capture ve ses stüdyoları gibi destekleyici teknik merkezler de hayata geçirilebilecek. Böylece oyun sektörümüzün küresel alandaki rekabet becerisinin artırılması amaçlanıyor. Hâlihazırda ODTÜ çevresinde oluşmuş olan güçlü ekosistem ve tecrübeli ekip sayesinde sonuç odaklı ve organize bir çalışma yürütülmesi hedeflenirken projeye ilişkin detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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