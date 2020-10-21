ODTÜ öğrencilerinin geliştirdiği uzay aracı ödül getirdi

Topluluğun 2 yıl boyunca çalışmalarına devam ederek ilk kez bu yıl katıldığı yarışma, pandemi nedeniyle 11-13 Eylül tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Takımlar; Polonya’da Mars esas alınarak hazırlanmış bir yarışma alanında komite tarafından sağlanan bir keşif aracını kendi algoritmalarını geliştirip, yazılımlarını araca aktararak kontrol etti. METU Rover, ’en iyi bilim insanları’ özel ödülünü almaya hak kazanarak, uluslararası 33 takımın finalde yer aldığı yarışmada, genel sıralamada ise 4’üncü oldu.



’ARACI UZAKTAN KONTROL EDEBİLDİK’



Takım Lideri Arda Özarslan, geliştirdikleri ’rover’in uzayda, gezegenlerde bilimsel araştırmalarda ve keşiflerde bulunan insansız kara aracı olduğunu söyledi. Özarslan, "Örnek vermek gerekirse Marsta şu anda çalışan Curiosity’i örnek verebiliriz. Bu araçlar üzerlerinde bulunan numune alma sistemleriyle numuneleri alıp bunlarla analizler yapıp, alanda yaşam belirtisi var mı bunların tespitini yapıyor, aynı zamanda üzerindeki kameralarla bunları fotoğraflandırıyor ve üzerinde bulunan robot kolla da istenen hareketleri gerçekleştirebiliyor. Bu seneki yarışma çalışmalarımızın başında pandemi yoktu ve aracımızı üretmeyi planlıyorduk. Ancak pandemi süreci başladı. Bundan sonra da yarışma online bir hal aldı. Yarışmada bize orada bir araç temin edildi. Biz burada temin ettiğimiz algoritmalarla yaptığımız kodlamalar sayesinde aracı uzaktan kontrol edebildik. Yarışmanın gerçekleştiği alanda çekilen fotoğraflar sayesinde belli araştırmalarda bulunduk. Aynı Marsta gerçekleşen halinin bir similasyonu oldu. Biz ülkemizi robotik ve uzay alanında bu tür gelişmelerle kendi araçlarımızı üreterek daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" dedi.



’ÜRETİMİNİ 3-4 AY İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’



Projede yer alan Onat Aşık ise yarışmanın bilimsel temellere dayandığını aktardı. Aşık, "Mars alanından bize yollanan görseller, drone görüntüleri ve yükselti haritalarıyla yaptığımız analizler sonucu buradaki şekillerin ne olduğunu saptadık. Bunlar üzerine araştırmalar yaptık. Yarışma anında alandan aldığımız görüntüleri de kullanarak kurduğumuz hipotezi ispatladık. 200 puanlık kısımdan 180 puan alarak ’en iyi bilim insanları’ özel ödülüne layık görüldük. Bu hafta itibarıyla aracımızın üretimine başlamış bulunmaktayız. Tasarladığımız aracı üretiyoruz. Üretim kısmında da desteğe ihtiyacımız oluyor. Hem malzeme tedariği hem üretim açısından desteklere her zaman açığız. Aracımızın üretimini 3-4 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



