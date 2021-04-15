Ödemeli Arama nasıl yapılır? (Turkcell, Vodafone Ve Türk Telekom)

Ödemeli arama hizmetleri GSM firmalara tarafından ücretli bir hizmet olarak sunulmaktadır.

Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

GSM operatörleri sürekli olarak birbirleriyle müşteri yarışı içerisinde olduklarından dolayı, pek çok farklı kampanya ve uygun fiyatlı hatlarla hizmet veriyorlar. Buna rağmen en kötü anlarda bile faturalı ya da faturasız hat sahiplerinin tamamı ödemeli arama servislerinden yararlanabiliyor.

Ödemeli Arama Nedir?

Ödemeli arama, hatta kontör, paket bitimi ya da faturanın ödenememesi gibi durumlarda, arama yapmanızı sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında ödemeli arama ücreti karşı tarafın faturasına yansımaktadır. Ödemeli arama talebi yapıldıktan sonra, karşı tarafa operatörün belirlediği biçimde istek gider. Eğer karşı taraf bu isteği kabul ederse, görüşme başlatılır.

Aranan kişi ödemeyi kabul etmeme hakkına da sahiptir. Daha sonra kendisini ödemeli arayan kişiye geri dönüş de sağlayabilir. Görüşme başladığı andan itibaren ücret faturaya yansıtılır. Her GSM firmasının farklı bir ödemeli arama yöntemi bulunmaktadır. Kullanılan hatta göre Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom firmalarının ödemeli arama yöntemleri şu şekildedir;

Turkcell Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Turkcell hattına sahip olanlar ödemeli arama yapabilmek için önce, arama ekranına *135* kodunu yazarak daha sonra aramak istediği numarayı, başına 0 koymadan ekleyip sonuna # işaretini ekledikten sonra arama tuşuna basmaları gerekmektedir. Örneğin; *135*5XXXXXXXXX#

Eğer karşı taraf ödemeli aramayı kabul ederse, telefon çalmaya başlayacak ve görüşme gerçekleşecektir. Turkcell ile yapılan ödemeli aramalar ücretlidir. Bunun için fazladan bir ücret alınır. Turkcell ödemeli arama ücreti ise 3,49 TL olarak belirlenmiştir ve süresi 10 dakikadır. Ücret karşı tarafın faturasına yansıtılmaktadır. Ödemeli aramalar sadece Turkcell hatları için geçerlidir. Turkcell faturalı ya da faturasız hat sahibi sadece Turkcell hatlarını ödemeli bir şekilde arayabilir.

Vodafone Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Vodafone hattı kullanıcıları için ödemeli arama, *149* kodu ile başlar. İlk olarak telefonun numara tuşlama bölümü açılır ve *149* kodu yazıldıktan sonra, ödemeli aranacak kişinin numarası ve sonuna # işareti eklenir. Örneğin; *149*05XXXXXXXXX#

Karşı taraf ödemeli arama talebini “EVET” yazarak kabul etmelidir. Daha sonra telefon çalmaya başlar ve görüşmeye geçilir.

Vodafone, kullanıcılarına SMS ile de ödemeli arama seçeneği sunmaktadır. Mesaj bölümüne gelip 8090'a, "BENIARA" yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak aramak istenen numara yazılarak da mesaj gönderilebilmektedir. Verilen bu hizmetin ücreti ise faturaya 0,80 TL olarak yansımaktadır.

Ödemeli aramalar sadece Vodafone hattına sahip olan kullanıcılar için geçerlidir. Vodafone faturalı ya da faturasın hat sahibi ancak Vodafone hattına sahip olan bir kullanıcıya ödemeli arama gerçekleştirebilir.

Türk Telekom Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom üzerinden ödemeli arama yapılmak isteniyorsa, görüşmek istenen numaranın başına 0 konmadan 9696'ya mesaj atmak yeterli oluyor. Diğer yandan arama ekranına *135* kodunu yazdıktan sonra, ardına aranacak numara ve sonuna # işareti koyduktan sonra ödemeli arama gerçekleştirilebilir. Örneğin; *135*555XXXXXXX

Türk Telekom, kullanıcıları başka bir ödemeli arama yöntemi de sunmaktadır. Aramak istenilen numaranın başına 9696 yazarak da yine ödemeli arama gerçekleştirilebilir. Örneğin; 9696555XXXXXXX

Türk Telekom ödemeli arama ücretleri ise karşı tarafa şebeke içi görüşme ücreti olarak faturaya yansımaktadır. Türk Telekom ödemeli aramalar sadece Türk Telekom kullanıcıları arasında yapılabilir. Türk Telekom faturalı ya da faturasız hat sahibi ancak Türk Telekom hat sahiplerine ödemeli arama yapabilir.