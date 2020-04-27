Ödeme sistemlerinde dijitalleşme hız kazandı

Koronavirüs salgını tüm olumsuz etkilerinin yanı sıra, dijitalleşme gibi önemli alanlarda farkındalığın artmasına neden oldu. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada e-ticaret ve temassız ödeme teknolojilerine olan talepte artış yaşanıyor. Bununla birlikte, finansal teknolojiler alanındaki yeni projeler bu dönemde daha hızlı bir şekilde hayata geçiyor.

Teknoloji dünyasının önemli isimleri, ilk olarak Apple ile başlayan Apple Card ödeme sistemine benzer yeni girişimlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Huawei, Huawei Pay üzerinden çalışan yeni fiziksel kredi kartı Huawei Card’ı duyurdu. Benzer şekilde Google da fiziksel ödeme kartı çıkaran teknoloji devleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan Google Card’a ait ilk bilgiler, Chrome tarayıcısında bulunan otomatik form doldurma özelliğindeki bir satırla keşfedildi. Kredi özelliği taşımayacak olan bu kartın Google Pay üzerinden çalışacağı, çok sayıda mağaza ile anlaşmalı olacağı biliniyor. Diğer kartlardan farklı olarak ise Google Card’da yapılan harcama noktaları Google Haritalar üzerinden görünebilecek ve yapılan harcamalara yönelik uygulama aracılığıyla detaylı analizler sunulacak.

Akıllı telefon sektöründe geri adım attıktan sonra daha çok yenilikçi teknolojilere yönelik girişimlerde bulunan LG de finansal teknolojilere yönelik yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. LG CNS, yüz tanıma ve yapay zeka odaklı yeni teknolojisi için deneme testlerine başladı. Bu teknolojide, sisteme kayıtlı olan bir kullanıcı LG CNS’i kullanan bir restorana girip yemek yediğinde, fiziksel olarak herhangi bir ödeme yapmadan restorandan çıkabiliyor. Restoran, yüz tanıma ile tespit edilen müşterinin sisteme kayıtlı hesabı üzerinden blockchain tabanlı para birimi aracılığıyla ödemeyi alabiliyor.

Nisan ayında yeni dijital ödeme sistemlerinin yanı sıra dijital paralara yönelik önemli gelişmeler de yaşandı. Ayın en dikkat çeken gelişmesi ise Çin’in resmi para birimi Yuan’da dijitalleşmeye yönelik attığı adımlar oldu. Çin Devlet Televizyonu, Çin Merkez Bankası tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Dijital Yuan’ın, 2022 Kış Olimpiyatları’nda kullanılabileceğini duyurdu. Üstelik Dijital Yuan testlerinin Starbucks, McDonald’s ve Subway gibi devlerin de yer aldığı 19 şirket ile test edileceği belirtildi. Teknoloji ve üretimin merkez ülkelerinden biri olan Çin, bu girişimiyle finansal teknolojiler ve dijital paralar alanında da öncü ülke olacağının sinyalini verdi.

ABD’nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs analizlerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci çeyrekte gelişmiş ekonomilerde yüzde 35 oranında yaşanacak olan düşüş, kripto para piyasasında hareketlenmeye neden oluyor. Goldman Sachs ile birlikte Tim Draper ve Reoul Pal gibi birçok yatırımcı yaşanan bu ekonomik dalgalanmada Bitcoin gibi kripto paralarının güvenli bir araç olduğunu belirtti.

Kripto para dünyasının önemli platformlarından biri olan Paxful ise Nisan ayında blockchain ve kripto para piyasasına yönelik farkındalık araştırması gerçekleştirdi. 18-55 yaş aralığında 500 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 69,20’si Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda günlük yaşamda kullanılabileceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 53,8’i ise blockchain ve kripto paraların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin bilgi eksikliği olduğunu belirtti.





Burak Kesayak

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