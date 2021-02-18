Ödeme sistemlerinde bir ilk: Temassız taksit dönemi

Sipay, halihazırda kurumsal ve bireysel kullanıcılara dijital cüzdan, sanal POS ve linkle ödeme gibi yeni nesil ödeme sistemleri alt yapısı sağlıyor. Sipay, artık e-ticaret için sağladığı sanal POS altyapısını mobil üzerinden fiziki mağazalara da taşıyor ve akıllı telefonları mobil POS’a çevirerek temassız ve taksitli alışveriş imkanı sunuyor. İlk olarak Altınbaş mağazalarında başlatılan bu uygulamanın yakında farklı sektörlerde de yaygınlaşmaya başlayacak.



Sipay’in Genel Müdürü Semih Muşabak temassız taksit uygulamasına dair şu sözleri ifade etti:



“Altınbaş mağazalarında başlattığımız bu hizmetle, e-ticaret için sağladığımız sanal POS altyapısını mobil üzerinden fiziki mağazaya taşıdık. Kısacası telefonları mobil POS’a çevirip temassız ve üstelik taksitli alışveriş imkanı sunmaya başladık. Sektörde şu anda temassız yapılan ödemelerde taksit imkanı sunan başka bir uygulama bulunmuyor. Sanal POS altyapısını kullandığımız bu uygulamada müşteri, akıllı telefonuna gelen OTP SMS’i (anlık ve tek kullanımlık şifre) kullanarak temassız ödeme onayını veriyor. Pilot olarak Altınbaş mağazalarında başlattığımız bu uygulamayı hızlı bir şekilde sahada yaygınlaştırıp farklı sektörlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”