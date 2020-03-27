NVIDIA’nın en son paketi oyun geliştiricilerini güçlendirecek

NVIDIA grafik dünyasındaki gelişimi sürdürmek ve oyun geliştiricilerinin oyunlarına yeni nesil grafik özellikleri eklemelerini kolaylaştırmak için devam eden çalışmalarında, yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte;

NVIDIA RTXGI SDK - RTX Global Aydınlatma (RTXGI) SDK, geliştiricilere ışık sızıntıları olmadan, kısa sürede hesaplanabilir ve kare başına düşük maliyetli çok-sekmeli dolaylı aydınlatmayı hesaplamak için ölçeklenebilir çözümler sunuyor. RTXGI, bütün DXR özellikli GPU’larda destekleniyor ve ışın izlemenin avantajlarını mevcut kabiliyetleri arasına katmak isteyen geliştiriciler için ideal bir başlangıç noktası. RTXGI, yüksek kare hızlarını korurken oyunlarda kaliteli bir aydınlatma sağlıyor.



NVIDIA Texture Tools Exporter - NVIDIA Texture Tools Exporter, oyun motorları veya diğer uygulamalar için dokuları optimize etmek üzere CUDA kullanıyor. Bağımsız bir araç olarak veya oyun geliştiricileri ve sanatçılar için Adobe Photoshop eklentisi olarak kullanılabiliyor. TTE, oyun geliştiricilerin uygulamalarında daha yüksek kaliteli dokular (daha fazla doku çözünürlüğü için) kullanmalarını ve uygulamayı hızlı indirebilmek için daha küçük bir boyutta tüketicilere sunmalarını sağlıyor.

VULKAN OYUN GELİŞTİRİCİLERİ YENİ ARAÇLAR İLE TANIŞIYOR

NVIDIA endüstri standardı API'leri benimsiyor ve Vulkan’ı da bunların dışında bırakmıyor. Şirket, sahip olduğu en popüler iki oyun geliştirme aracına Vulkan desteğini ekliyor. Buna göre:

Nsight Aftermath Vulkan için ilk kez kullanılabilir hale geliyor. Nsight Aftermath, yeni Vulkan GPU çarpışma dökümlerini görüntülemek için Nsight Graphics'teki desteğin yanı sıra bir SDK güncellemesi aracılığıyla sunulacak. GPU çökmelerinin düzeltilmesi son derecede zorluk arz ediyor. Nsight Aftermath ile NVIDIA, çökmenin nerede meydana geldiğine ve nedenine dair kesin bilgi vererek bu büyük zorluğu aşıyor.



Nsight Graphics: GPU Trace, DirectX üzerinden çalışan oyun geliştiricileri için paha biçilmez bir araç olduğunu kanıtladı. Son güncelleme ile NVIDIA, Vulkan geliştiricilerine de donanım birimi metrikleri ve hassas zamanlama bilgileri sağlayan bir profil oluşturucu olan GPU Trace’i sağlıyor. Oyuncular her zaman kare hızlarından ödün vermeden yüksek kaliteli grafikler istiyor ve bunu sağlamak için, geliştiricilerin performans sınırlayıcılarını tanımlayarak uygulamalarını profillemesi ekstra çaba gerektiriyor. GPU Trace'ın sağladığı metriklerle oyun geliştiriciler en yüksek performansı kısa yoldan elde edebiliyorlar.



