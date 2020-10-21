Nvidia'dan oyunculara DLSS ve ışın izleme teknolojisi müjdesi

Ekim ve Kasım ayları GeForce oyuncuları için yoğun bir dönem olacak. NVIDIA, çok sayıda oyuna DLSS desteği ve ışın izleme teknolojisini geleceğini duyurdu.

Listede RTX özellikleriyle piyasaya sürülecek üç yeni oyun bulunuyor:

• Ghostrunner - 27 Ekim'de ışın izlemeli yansıma ve gölgeler ve DLSS desteğiyle piyasaya sürülecek.

• Pumpkin Jack - 23 Ekim'de çıkması planlanan Pumpkin Jack DLSS desteği, ışın izlemeli yansıma ve gölgeler ve gelişmiş aydınlatmayla birlikte piyasaya sürülecek.

• Xuan-Yuan Sword VII - 28 Ekim'de yayınlanacak oyun, ışın izlemeli global aydınlatma ve DLSS desteğiyle piyasaya sürülecek.

Kasım ayı içerisinde yapılacak oyun güncellemeleriyle birlikte RTX özelliklerini destekleyecek dört oyun ise:

• Edge of Eternity - oyuna erken erişim sağlanabiliyor ve DLSS desteği geliyor.



• Mortal Shell - ışın izlemeli yansıma özelliği ve DLSS desteği eklenecek.

• Mount & Blade II: Bannerlord - DLSS desteği eklenecek.

• World of Warcraft: Shadowlands - ışın izlemeli yansıma özelliği eklenecek.

Beta sürümü ve erken erişim versiyonuna RTX özellikleri gelecek iki oyun:

• Enlisted - kapalı beta sürümü, ışın izlemeli global aydınlatma ve DLSS desteği ile Kasım ayında oyuncularla buluşacak.

• Ready or Not – oyun 2020'nin sonlarında erken erişime açıldığında ışın izlemeli yansıma ve gölgeler, çevresel perdeleme ve DLSS desteği gelecek.

Popüler oyunlara da NVIDIA desteği geliyor:

• Watch Dogs: Legion- ışın izlemeli yansıma özelliği ve DLSS desteği ile 29 Ekim'de piyasaya sürülecek.

• Call of Duty: Black Ops Cold War- ışın izleme ve DLSS desteği ile 13 Kasım'da piyasaya sürülecek.

• Cyberpunk 2077- 19 Kasım'da ışın izlemeli yansımalar, çevresel perdeleme, gölgeler ve global dağınık aydınlatma ve DLSS desteği ile birlikte piyasaya sürülecek.



