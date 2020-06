Nvidia'dan oyunculara iki sürpriz birden

GeForce NOW’ın şubat ayında betadan çıkacağı duyurulduğunda Ücretsiz ve Founders olmak üzere 2 farklı üyelik modeli açıklanmıştı. Founders üyeliği; daha uzun oturum süreleri, sıra atlama erişimi ve desteklenen oyunlar için RTX özelliği sunuyor. Şirket, hizmetin Avrupa’daki Founders üyeleri için tam kapasiteye ulaştığı başarılı bir ilk kayıt döneminden sonra, maalesef üyeliği sunmayı duraklatmak zorunda kalmıştı.

NVIDIA geçtiğimiz haftalarda bu üyelik modeli için ek kapasite oluşturmaya çalışıyordu ve artık oyunculara sınırlı süreyle ilk 12 ay için ayda 5,49 euro’dan sistemi deneyimleme imkanı sunmaya tekrar başlıyor.

Daha fazla “Highlights”

NVIDIA Highlights, sektör lideri birçok geliştiricinin oyunlarında, oyuncuların en iyi anlarını kolayca yakalamalarını ve paylaşmalarını sağlamak için uyguladıkları bir GeForce Experience özelliği olarak öne çıkıyor. Fortnite ve Kingdom Come: Deliverance dahil olmak üzere birkaç oyun için Highlights özelliği GeForce NOW’da zaten destekleniyor.

Yeni uygulama sürümü, oyunlardaki önemli anları tespit etmek için bulut sunucularında akıllı desen ve görüntü tanıma özelliğini beraberinde getiriyor. Sistem oyun kazandıran bir öldürme gibi önemli anlardan birini tespit ettiğinde, o anı otomatik olarak yakalayıp kaydediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, PC kullanıcıları ilk iki oyun olan Counter-Strike: Global Offensive ve League of Legends için bu özelliği kullanabilecek. Bu sayede her galibiyet kaydedilebilecek. NVIDIA ayrıca daha fazla oyuna bu özelliği eklemek için çalışıyor.

GeForce NOW’da Oyuna Hazır

Ayrıca NVIDIA, GeForce NOW üyelerine verdiği sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme sözünü tutmaya devam ediyor. Şirket, her perşembe düzenli olarak paylaştığı “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınladı.

GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme pazartesi günü Steam’de yayınlanan Satisfactory ile birlikte 19 oyunu içeriyor.

NVIDIA ayrıca, sistemde yer almayı tercih eden 6 oyunu tekrar kütüphanesine ekledi. Bu oyunlar; Black Squad, Farm Together, Minion Masters, SCUM, Terminator: Resistance ve XERA: Survival.

Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde (oyunlar sistemde 23.00’ten sonra aktif olacak);

Satisfaction (Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda 8/6/20)

Black Squad (GeForce NOW’a geri dönüyor)

Farm Together (GeForce NOW’a geri dönüyor)

Minion Masters (GeForce NOW’a geri dönüyor)

SCUM (GeForce NOW’a geri dönüyor)

Terminator: Resistance (GeForce NOW’a geri dönüyor)

XERA: Survival (GeForce NOW’a geri dönüyor)

Anno 2070 (Uplay)

Cloudpunk

Far Cry 4 (Epic Games Store)

Far Cry 5 (Epic)

Left 4 Dead

Rayman Legends (Epic and Uplay)

Rules Of Survival

South Park: The Stick of Truth (Uplay)

South Park: Fractured But Whole (Uplay)

Tale of Wuxia

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Uplay)

Totally Reliable Delivery Service