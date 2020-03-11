Nvidia'dan Call of Duty: Warzone için GeForce güncellemesi müjdesi

Bilgisayarında GeForce RTX veya GeForce GTX grafik kartı kullanan Warzone oyuncuları, NVIDIA Highlights aracılığıyla en iyi öldürme anlarını ve hareketlerini otomatik olarak kaydedebiliyor.

Ayrıca, GeForce.com Yükleme ve Sistem Gereksinimleri makalesinde Call of Duty: Warzone’u çalıştırmak için gerekli olan minimum donanım özelliklerini bulabiliyorsunuz.

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde, daha iyi performans ve oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.