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Teknoloji
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Nvidia'dan Call of Duty: Warzone için GeForce güncellemesi müjdesi

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Nvidia'dan Call of Duty: Warzone için GeForce güncellemesi müjdesi
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Yeni GeForce Game Ready sürücü güncellemesi, Call of Duty: Modern Warfare’ın oyun dinamiklerini taşıyan yeni ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone için ilk günden itibaren optimizasyon ve geliştirmelerini sunuyor.

Bilgisayarında GeForce RTX veya GeForce GTX grafik kartı kullanan Warzone oyuncuları, NVIDIA Highlights aracılığıyla en iyi öldürme anlarını ve hareketlerini otomatik olarak kaydedebiliyor. 

Ayrıca, GeForce.com Yükleme ve Sistem Gereksinimleri makalesinde Call of Duty: Warzone’u çalıştırmak için gerekli olan minimum donanım özelliklerini bulabiliyorsunuz.

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde, daha iyi performans ve oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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