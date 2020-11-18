NVIDIA Studio güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?

NVIDIA Studio sistemleri, GeForce RTX 30 Serisi ekran kartlarına sahip sistem kurucularının PC'lerini, CyberPowerPC Creator Studio Series, Origin PC L-CLass, Maingear VYBE & TURBO Studio Editions, Puget Systems Genesis Studio Edition ve Digital Storm Workstations uygulamalarında yüksek performans elde edilebilmesi için güçlendirildi. Aynı zamanda NVIDIA Studio sistemleri üç aylık Adobe Creative Cloud aboneliğiyle birlikte geliyor.

Kasım ayında tasarımcıların yaratıcılıklarını artırmak için Blackmagic Design’ın DaVinci Resolve 17 Beta Keyshot 10, Notch, Topaz Video Enhance AI, BorisFX Continuum 2021, Red Giant Trapcode Suite 16 ve Magic Bullet Suite 14 dahil olmak üzere bir dizi yeni uygulama güncellemesi yayınlandı. En yeni NVIDIA Studio Sürücüsü sayesinde içerik oluşturucuları bu yeni uygulamalar sayesinde daha iyi performansı ve desteği elde edilebilecek.

HP ZBook Create, içerik oluşturucular için GeForce RTX 2080 ve 2080 SUPER GPU'lar sunarken, ZBook Studio kurumsal sınıf donanım arayan profesyonel yaratıcılar için Quadro RTX 4000 ve 5000 sunuyor.

GeForce 30 Serisi ekran kartları artık CyberPowerPC Creator Studio Serisi, Origin PC L-CLass, Maingear VYBE ve TURBO Studio Editions, Puget Systems Genesis Studio Edition ve Digital Storm Workstations dahil olmak üzere popüler sistem kurucularının Studio sistemlerinde mevcut durumda.

İçerik oluşturucular için özel olarak oluşturulan ve en iyi yaratıcı uygulamalar ve iş akışlarına karşı kapsamlı bir şekilde test edilen Kasım Studio Sürücüsü (sürüm 457.30) bugün itibariyle GeForce Experience aracılığıyla veya sürücü indirme sayfasından indirilebiliyor.