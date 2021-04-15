Nvidia Physx nedir ve ne işe yarar? Nvidia Physx yapılandırması hakkında bilgi

Nvidia PhysX, 3 boyutlu ortamlarda nesneleri gerçekçi bir şekilde modellemeye yarayan ek bir grafik motorudur. Nvidia tabanlı olarak üretilmiş bir API'dir.

Nvidia PhysX Nedir?

Nvidia PhysX, bilgisayar oyunlarının daha gerçekçi bir hale getirilmesini sağlayan bir ek grafik motorudur. Örneğin bir araba yarışı oyununda lastiklerden duman çıkması, o oyunu daha gerçekçi bir hale getirir. Ya da yere düşen bir yağmur tanesinin yere çarptıktan sonra etrafa dağılması da oyunları daha gerçekçi kılar. İşte Nvidia PhysX de tüm bu grafiklerin oluşturulmasına yardımcıdır.

Fakat zaman zaman görsel olarak bilgisayarını yoracağı için, oyunlarda FPS kaybına uğramanız da mümkün. Fakat güçlü makinalarda bu sorun ortaya çıkmıyor.

Nvidia PhysX Ne İşe Yarar?

Nvidia PhysX ile oynadığınız oyunlardaki hemen hemen her şey daha gerçekçi hale gelecek. Örneğin sıvıların akışı ya da bir patlamadan sonra ortaya çıkan duman gibi yüksek grafik isteyen olaylar, artık eskisine göre daha gerçekçi olarak karşımıza çıkacak.

Nvidia PhysX Yapılandırması Nasıl Olur?

Yapılandırma konusunda kullanıcılar genellikle FPS düşürmemek için grafik yükünü CPU üzerine yüklemek yolunu tercih ediyor. Fakat pek çok kullanıcı da Nvidia PhysX yapılandırmalarının otomatikte kalması gerektiğini savunuyor. İnternet üzerinde kullanılan bilgisayarın gücünü göre yapılandırma özellikleri bulunuyor. Bunları incelemekte fayda var.