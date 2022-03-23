NVIDIA oyun oluşturma ortamı Omniverse'i duyurdu

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Omniverse gerçek zamanlı tasarım iş birliği ve simülasyon platformuyla oyun geliştiriciler, tasarım iş akışlarını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve yükseltmek için yapay zekâ ve NVIDIA RTX etkin araçlarını kullanabiliyor veya kolayca özelleştirilmiş araçlar oluşturabiliyor. Oyun geliştiricileri için yeni özellikler arasında Omniverse Audio2Face, Omniverse Nucleus Cloud ve Omniverse DeepSearch güncellemelerinin yanı sıra Unreal Engine 5 Omniverse Connector'ın duyurulması da yer alıyor.

NVIDIA Omniverse Başkan Yardımcısı Frank DeLise: “Omniverse, günümüz dünyasında iş yapmanın zorluklarını kolaylaştıran güçlü bir geliştirme hattı sağlıyor. Çizerleri, tasarımı, araçları ve uygulamaları tek bir platform altında birleştirme yeteneği, en yaygın oyun geliştirme organizasyonları arasında bile iş birliğine ilham verebilir” dedi.

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Çizerler ve tasarımcılar, oyuncuların muazzam, sürükleyici dünyalar için beklentilerini aşmaya çalıştıkça, oyun geliştirme süreçleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Dünya çapındaki tasarım ekipleri, gerçekçi aydınlatma, gerçeğe yakın fiziki ve yapay zeka destekli teknolojilerle birleştirildiğinde daha zor hale gelen ve yoğun emek gerektiren, zaman alıcı bir süreç olan devasa 3D içerik kitaplıkları oluşturmak için çalışıyor.

Omniverse bu zorlukların üstesinden gelmek ve tasarımcıları, eserlerini ve yazılım araçlarını tek bir güçlü platformda birbirine bağlayarak oyun geliştiricilerinin görsel olarak gerçekçi, fiziki olarak doğru oyunları daha sorunsuz bir şekilde oluşturmasına yardımcı oluyor. Omniverse'in ortak çalışmayı destekleyen yönü, kritik tasarım kararlarında tekrarlama süresini önemli ölçüde azaltabiliyor ve projenin tamamlanmasını hızlandırabiliyor.

Omniverse, 3D tasarım iş birliği ve gerçek zamanlı doğru fizik simülasyonu için çoklu GPU’ya etkin açık bir platform ve bir dizüstü bilgisayardan bir sunucuya kadar herhangi bir RTX cihazında çalışabiliyor. Omniverse, açık kaynaklı bir 3D sahne tanımlaması ve dosya formatı olan Pixar'ın Universal Scene Description (USD) (Evrensel Sahne Tanımlaması) üzerine kuruldu. NVIDIA, yeni araçlar geliştirerek, teknolojileri entegre ederek, örnekler ve öğreticiler sağlayarak USD'yi genişletti.

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Oyun yaratıcıları, tasarımcılar, sanatçılar ve geliştiriciler varlıklarını, kütüphanelerini, yazılım uygulamalarını ve oyun motorlarını Omniverse içinde birleştirebiliyor, tasarım konseptlerini gerçek zamanlı olarak yineleyebiliyor, üretkenliği artırmak için araçlar oluşturabiliyor.

Omniverse platformu, maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik için tasarlandı. Geliştiriciler, platformun modüler yapı taşlarını kullanarak kendi araçlarını kolayca oluşturabiliyor. Oyun geliştiricileri, çok daha fazlası üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan hazır Omniverse Uygulamalarını kullanabiliyor.