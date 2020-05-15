NVIDIA, Minecraft RTX için 5 yeni dünya yayınladı

Yeni Minecraft haritaları şu şekilde:

Hilltop Lifestyle RTX – PearlescentMoon: NVIDIA’nın yaptığı ilk duyuruda Color ve Light and Shadow RTX’in yaratıcısının yeni çalışması Hilltop Lifestyle RTX, tasarımcının önceki ışın izleme ve fiziksel tabanlı dokuları geliştirerek ve özelliklerin çoğunu kullanarak oluşturduğu açık hava haritasındaki yeni bir hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Bu yeni dünyada kullanıcılar güzel Hilltop Lifestyle adasını keşfedecek ve İtalyan esintileri olan adada yaşamayı öğrenecekler.

Egg Hunt – Feed The Beast: Yeraltında yer alan Egg Hunt, bulmacalar, tuzaklar, sırlar ve eğlenceli zorluklarla dolu gizemli bir mağaraya sahip yeni bir bağımsız mini oyun. Amaç, iki oyun modunu mümkün olan en hızlı sürede tamamlamak için gizli yumurtaları bulmak olacak.

Medieval RTX – Aurelien_Sama: Medieval RTX, güneşin antik bir harabenin altında yer alan pastoral bir orta çağ köyünü mutlu bir şekilde aydınlattığı bir hayatta kalma oyunu olarak dikkat çekiyor. Ancak gece çöktükçe ve gölgeler uzayıp karanlıklaştıkça tehlikeler oyuncuları bekleyecek.





The Dark Village RTX – Wyld: The Dark Village RTX, kayıpların uzun zamandır unutulduğu ve ormanın derinliklerinde bulunan terk edilmiş bir köy üzerine kurulmuş bir hayatta kalma oyunu. Köyün arka planında gizemli korkunç olaylar yaşanıyor. Oyuncular görevleri takip edecek, etkileşimli bulmacaları çözecek, sırları keşfedecek ve akıl sağlıklarının günler geçtikçe yerinde kalıp kalmayacağını görmek için zengin ışın izlemeli gölgeleri deneyimleyecekler.

The Observer RTX – IamSp00n: Bir macera oyunu olarak sınıflandırılan Observer RTX’in dünyası yeraltının derinliklerinde başlıyor. Oyuncular çevresindeki yenilikleri keşfederken sıkıştıkları kasanın gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışacak ve yolculukları boyunca dünyanın hikayesini ve Observer sakinlerinin kaderlerini öğrenecek.