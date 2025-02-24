Nvidia kullanıcıları tedirgin: Kartlarda sorun mu var?

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Nvidia'nın ekran kartı piyasasına yeni katılan RTX 50 serisi ekran kartlarında bazı modellerde yaşanan durum, kullanıcıları endişelendiriyor.



RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti ekran kartlarının bazılarında piksel verilerini işleyerek ekrana gönderme işini üstlenen ROP - render output process birimlerinin sayısının "olması gerekenden az" olduğu iddia edilmiş ve Nvidia sattığı bu ürünlerin bazılarında hatalı birimler olduğunu doğrulamıştı.



Nvidia üretilen ürünlerin binde beşinden daha azında olması gerekenden az sayıda ROP birimi bulunduğunu söylemiş ve bunun grafik performansına etkisinin yüzde 4 olduğunu açıklamıştı.



Şirket bu üretim hatasının giderildiğini ve sorundan etkilenen kullanıcıların, ekran kartlarının değiştirileceğini de belirtmişti.

Şimdi Reddit'te ortaya çıkan yeni bir iddia, sorunun RTX 5080 kartlarına da uzandığı yönünde.



Reddit'te ekran kartına dair detayların ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, 112 olması gereken ROP birimi sayısının 104 olduğunu söylüyor.



Nvidia henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak Reddit'te RTX 5080 sahibi olan kullanıcıların, GPU-Z gibi programlarla ekran kartlarının ROP birimi sayısını kontrol etmesi öneriliyor.