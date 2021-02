NVIDIA GeForce Now Türkiye'ye geliyor

Turkcell GAMEPLUS ile işbirliğine giden NVIDIA, 15 Mart tarihinden itibaren yeni oyun platformu GeForce Now'ı Türkiye'de aktif hale getirecek. Bugünden itibaren test süreci başlayan ve kısıtlı sayıda kullanıcının deneyimleyebildiği platform, 15 Mart'tan itibaren Türkiye'deki tüm oyuncuların erişime sunulacak. Peki bu platform ile oyun deneyimi nasıl değişecek? Fiyatlar ne olacak? Herkes bu platformu deneyimleme şansına sahip olacak mı?

Google Stadia platformu ile oyunların artık stream edilerek oynanabildiği bir döneme girdik. NVIDIA da aynı paralelde oyuncuların deneyimlerini iyileştirmek ve internet hızına da bağlı olarak hemen her yerde birçok platformda oyunların oynanmasını sağlayacak yeni platformunu Türkiye'ye getiriyor.

Türkiye'deki faaliyetlerini ise Turkcell GAMEPLUS üzerinden sürdürmeyi planlayan şirket, ilk etapta Türkiye'de iki farklı paket sunacak. Bu paketlerden biri Basic ismini taşıyor ve kullanıcılara 1 saatlik oturum süreci veriliyor.

Dikkat edilmesi gereken nokta ise “sınırlı kapasite” sunulması. NVIDIA, bunun için şunu diyor: “Yoğun saatlerde bu pakete sahip kullanıcılar sınırlı kapasite nedeniyle kuyrukta bekleyebilir.” Sunulan diğer paket ise “Premium” olarak geçiyor. Bu pakette “uzatılmış oturum süresi” ve “RTX açık” oyun keyfi elde edilebiliyor.



Örneğin Cyberpunk 2077'yi bu platformda deneyimlerken önce ağ analizini görüyoruz. Hızınızda bir sorun varsa da bu konuda bilgilendiriliyorsunuz.



Fiyatlar henüz netlik kazanmasa da, Premium paketin haftalık 10 TL seviyelerinde olması öngörülüyor. Basic paket söz konusu olduğunda ise ücret alınması beklenmiyor.

GeForce NOW üyeliği GAMEPLUS'ta geçerli değil

Burada önemli bir hatırlatma da yapmak istiyoruz. Halihazırda GeForce NOW üyeliğiniz varsa bu üyeliğinizin GAMEPLUS'ta geçerli olmayacağını belirtelim.

Konu hakkında yapılan açıklama ise şöyle:

"Daha önce satın almış olduğunuz GeForce NOW üyeliğiniz Türkiye sunucularını kapsamadığı için yerel sunucularımızdan oynayabilmek adına GAME+ ile yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Halihazırdaki GeForce NOW üyeliğiniz ile aldığınız hizmeti GeForce NOW powered by GAME+ servisinden bağımsız olarak farklı sunucular üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz."

Ne kadar hız gerekiyor?

İnternetin olduğu her yerde bu platformu deneyimlemek mümkün. Ancak bu noktada iş sunucularda bittiğinden internet hızı, oyun performansını belirleyecek ana unsur olacak. Verilen bilgiye göre 60 fps’de 720p için 15 Mbps hız ve 60 fps’de 1080p için 25 Mbps seviyesinde hız gerekiyor. Bu hızların minimum sistem gereksinimleri olarak düşünülmesi gerekiyor.

Örneğin VPN'e bağlı bir bilgisayarda bu platforma girmeye çalıştığınızda hızdaki kayıp yüzünden istenilen performansı göremeyebiliyorsunuz.



Nasıl deneyimleyebilirsiniz?

15 Mart'tan itibaren GAMEPLUS'ın internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak istediğiniz paketi aktif hale getirebileceksiniz.

Ücretsiz olan tarifede standart erişim hakkı oyunculara sunulsa da 1 saatlik oturum izni verilmesi dikkat çekiyor. Diğer yandan yoğun kullanımlarda da kuyruğa girip kendi sıranızın gelmesini de beklemeniz gerekecek. Premium üyelikte ise bu dertler elbette yok.

Konsolu bilgisayarınıza ya da tabletinize indirdiğinizde platformca desteklenen herhangi bir oyunu oynayabileceksiniz ve bunun için sadece internet hızı yeterli olacak.



Turkcell'in bir servisi olan GAMEPLUS, buna karşın tüm operatörlerin kullanıcıları için erişime açık olacak. Turkcell özelinde bir ayrım söz konusu değil.