NVIDIA, DXR Spotlight yarışmasının 2’nci turunu duyurdu

Yarışmayla bağımsız geliştiricileri Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) ile deneme yapmaya teşvik etmek amaçlanıyor. DXR Spotlight yarışmasında içerik oluşturuculardan ve bağımsız oyun geliştiricilerden DXR ve Unreal Engine 4.24 (ve üstü) kullanarak gerçek zamanlı ışın izlemeyi öne çıkaran teknoloji demoları oluşturmaları isteniyor.

ASUS, Epic Games, Microsoft, MSI ve Razer tarafından desteklenen yarışma, gerçek zamanlı ışın izlemeli içeriklerin sürekli gelişim içinde olmasını hedefliyor. Yarışmaya 18 yaşından büyük bütün içerik üreticileri ve bağımsız oyun geliştiriciler katılabiliyor. Türkiye’den de katılımın mümkün olduğu yarışmada NVIDIA kazananları, özgünlük, yaratıcılık ve teknik özelliklere göre belirliyor.

Işın İzlemede Bağımsız Geliştiricilerin etkisi

DXR desteği sadece büyük oyun stüdyoları için sunulmuyor. Işın izleme kullanan bağımsız oyun geliştiriciler tarafından; Stay in the Light, Bright Memory ve Deliver Us The Moon gibi etkileyici oyunlar yayınlandı. Bağımsız şirketler için ışın izleme, oyunlarında farklılık yaratmak için harika bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yılın kazananları

Geçen yılın kazananları ile ilgili güncel bilgiler ise şöyle:

Christian Hecht – Attack from Outer Space: Unreal Engine ile geliştirilmeye devam ediliyor ve şu anda gerçekçi dijital insanlar yaratmaya odaklanılıyor.

Alden Filion – Diode: Oyun hâlâ geliştiriliyor ve 2021’de yayınlanması amaçlanıyor.



Opus Visual – LP Trailer: Gaz ve petrol sektöründeki müşteriler için ileri teknoloji görseller geliştirmeye devam ediyor.