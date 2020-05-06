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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

NVIDIA, DXR Spotlight yarışmasının 2’nci turunu duyurdu

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NVIDIA, DXR Spotlight yarışmasının 2’nci turunu duyurdu
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Epic Games’in Unreal Engine (UE) 4.25 versiyonu kullanıma hazır hale geliyor. Bu güncelleme ile birlikte UE 4.25’te gerçek zamanlı ışın izleme desteği betadan çıkıyor. NVIDIA da bunu kutlamak için NVIDIA DXR Spotlight yarışmasının 2’nci turunu başlatıyor.

Yarışmayla bağımsız geliştiricileri Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) ile deneme yapmaya teşvik etmek amaçlanıyor. DXR Spotlight yarışmasında içerik oluşturuculardan ve bağımsız oyun geliştiricilerden DXR ve Unreal Engine 4.24 (ve üstü) kullanarak gerçek zamanlı ışın izlemeyi öne çıkaran teknoloji demoları oluşturmaları isteniyor. 

ASUS, Epic Games, Microsoft, MSI ve Razer tarafından desteklenen yarışma, gerçek zamanlı ışın izlemeli içeriklerin sürekli gelişim içinde olmasını hedefliyor. Yarışmaya 18 yaşından büyük bütün içerik üreticileri ve bağımsız oyun geliştiriciler katılabiliyor. Türkiye’den de katılımın mümkün olduğu yarışmada NVIDIA kazananları, özgünlük, yaratıcılık ve teknik özelliklere göre belirliyor. 

Işın İzlemede Bağımsız Geliştiricilerin etkisi

DXR desteği sadece büyük oyun stüdyoları için sunulmuyor. Işın izleme kullanan bağımsız oyun geliştiriciler tarafından; Stay in the Light, Bright Memory ve Deliver Us The Moon gibi etkileyici oyunlar yayınlandı. Bağımsız şirketler için ışın izleme, oyunlarında farklılık yaratmak için harika bir yöntem olarak öne çıkıyor. 

Geçtiğimiz yılın kazananları

Geçen yılın kazananları ile ilgili güncel bilgiler ise şöyle:

Christian Hecht – Attack from Outer Space: Unreal Engine ile geliştirilmeye devam ediliyor ve şu anda gerçekçi dijital insanlar yaratmaya odaklanılıyor.
Alden Filion – Diode: Oyun hâlâ geliştiriliyor ve 2021’de yayınlanması amaçlanıyor.

Opus Visual – LP Trailer: Gaz ve petrol sektöründeki müşteriler için ileri teknoloji görseller geliştirmeye devam ediyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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