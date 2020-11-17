Numara komşu nedir? Numara komşu akımıyla ilgili bilgiler

Numara komşu akımı, cep telefonu numarasının son hanesinde bulunan rakamın bir altına ya da üstüne denk gelen, sahibi bilinmeyen numaraya mesaj gönderilmesine dayanıyor. Yani eğer numaranızın sonu 30 ise, numara komşularınızın numaralarının sonu da 29 ve 31 oluyor. Çok sayıda insanın numara komşusu olarak nitelendirdikleri kişilerle konuşmaları, akımın sosyal medyada da fenomene dönüşmesine neden oldu.



NUMARA KOMŞUSU NASIL BULUNUR?



Numara komşu ya da komşusu akımı için ilgili numara; kişinin kendi cep telefonu numarasının son hanesindeki rakamın bir üstünün veya bir altının değiştirilerek bu yeni numaraya mesaj atılması ile ortaya çıkıyor.

Numara komşusu' akımında özel hayatın gizliliğinin ihlali uyarısı

Uzmanlar, numaranın son hanesinde bulunan rakamın bir altı ya da üstüne denk gelen numaraya mesaj gönderilmesine dayanan akımda, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği gibi hukuki problemlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Cep telefonu numarasının son hanesinde bulunan rakamın bir altına ya da üstüne denk gelen, sahibi bilinmeyen numaraya mesaj gönderilmesine dayanan "Numara komşusu" akımında, özel bilgilerin paylaşılması ve kişisel verilerin gizliliği nedeniyle hukuki problemlerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Bilişim hukuku alanında çalışmalar yapan Avukat Rıdvan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç tanımadığı birine sırf numara komşusu diye mesaj gönderme akımının gittikçe yaygınlaştığını söyledi.

Görünüş itibarıyla bir numaraya "selam" veya "merhaba" yazmanın bir suç ya da hak ihlali gibi görünmediğini belirten Yıldız, "Ancak görünüş ile ortaya çıkaracağı sonuçlar hukuki açıdan çok farklı olabilir. Numara komşusuna mesaj akımının devamında mesaj ısrarı sürebilir. Bu noktada, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesinde düzenlenen 'huzur ve sükunu bozma' suçu oluşabileceği gibi cinsel taciz gibi suçlar da ortaya çıkabilir. Yine bu mesajlar yüzünden insanların ilişkileri zarar görebilir, başka sorunlar doğabilir. Basit bir mesaj gibi görünen bir eylem, öngörülemeyen zarar ve sonuçlar doğurabilir. Bunlara dikkat etmek gerekir." diye konuştu.