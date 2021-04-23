NRG dosyası nedir ve nasıl açılır? NRG dosyası açma işlemi ve program önerisi

NRG dosyası CD veya DVD’nin tam anlamıyla bir kopyası şeklinde çalışan dosyalardır. Ağırlıklı olarak önemli bilgilerin kopyasını oluşturmak ve yedekleme yapmak için hazırlanırlar.

NRG dosyası nedir ve nasıl açılır?

NRG dosyası kimi zaman Windows, Linux, macOS gibi programlarla da açılabilmektedir. Ancak genellikle Nero kullanılarak açılırlar. Tercihe göre NRG dosyalarını .ISO uzantılı dosya formatlarına dönüştürmek mümkündür. Bu işlevsel dosya formatı aynı zamanda oldukça pratik bir çalışma anlayışına sahiptir.

NRG Dosyası Açma İşlemi ve Program Önerisi

NRG uzantılı dosyaları açmak için pek çok program geliştirilmiştir. Bu programlar arasında Smart Projects IsoBuster, H+H Sofware Virtual CD, Roxio Popcorn, Lightning UK! ImrBurn, MagicISO Magic Disc, Nero Linux, Nrg2Iso gibi yazılımlar yer almaktadır. Bu yazılımların bazılarını ücretsiz indirebileceğiniz gibi bazı web sitelerinde deneme sürümü kullanımına izin verilmektedir.

NRG dosyalarını açmak için öncelikli olarak ilgili dosyayı bilgisayara indirme işlemi yapılır. Daha sonra kurulum adımları tamamlanır. İlgili dosyayı açmak için program kurulduktan sonra dosyanın çağrılma işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem oldukça basit adımlarla ilerler ve hemen hemen her program benzer bir çalışma mantığı izler. Çağrılan dosya açılır ve içerisindeki bilgilere erişim sağlanır.

NRG Dosyasını ISO'ya Dönüştürme

Bazı dosyalar ise Nrg2ISO benzeri programlarla ISO’ya dönüştürülerek de açılabilmektedir. Bu durum tamamen kişinin tercihine ve kullanım amacına bağlıdır. İlgili programların bazıları Türkçe dil desteklidir. Bu sayede kurulum ve kullanım sürecinde de zorlanmadan çalışmalarınızı tamamlamanız mümkündür.

NRG-ISO dönüştürme programında ilgili dosyayı açıp Convert butonuna tıkladıktan sonra işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kısa sürede progress çubuğu dolmakta ve çalışmanız belirlediğiniz konuma ilgili uzantıyla birlikte gelmektedir. Programın tam sürümünü ve ücretsiz versiyonunu da kolaylıkla bulabilirsiniz.