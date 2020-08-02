Nötronu kim buldu ve İcat etti? Nötron ne zaman bulundu

Yüksüz olan nötron ile beraber yüklü olan proton atom çekirdeğinin temellerini oluşturmaktadır. Bu sayede en küçük yapı taşlarına daha detaylı şekilde inceleme imkanı elde edildi. Bu doğrultuda günümüzde pek çok enerji kaynağı ile beraber teknolojik unsurlar bu sayede gelişmeye devam ediyor.

Nötronu Kim Buldu?

Nötronu bulması ile beraber 1935 yılında Nobel fizik ödülüne layık görülen Sir James Chadwick, o dönem dünyanın belki de en önemli keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Atomun temellerini inceleme ve daha ufak boyutlara inme imkanı vermiş olan bu keşif, geleceğe de umutla bakma imkanı vermiş durumda.

Nötron Ne Zaman Bulundu?

Aslında nötronun keşfinden önce birçok işi atom çekirdeği içindeki bu maddeden bahsetti. Örneğin 1920 yılında Rutherford 1931 senesinde ise Heisenberg nötrondan bahseden ünlü bilim insanlarıdır. Ancak tam olarak nötron keşfi 1932 yılına dayanmaktadır. O dönemin önemli bilim insanları arasında yer alan Sir James Chadwick, yaptığı çalışmalar ile beraber atom çekirdeğinin iki temel yapısından birini keşfetti. Özellikle yüksek olması ile beraber nötron boşlukta Işık hızına yakın bir mesafede hareket etme özelliğine sahiptir. Bu sebepten dolayı günümüzde pek çok deneyi için kullanılır.