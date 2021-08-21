Nokta İşareti Nerelerde Kullanılır Ve Nasıl Yapılır? Noktanın Kullanıldığı Yerler

Nokta, cümlelerde farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Sıklıkla kullanılması sebebi ile kolay olduğu düşünülse de farklı görevlerinin öğrenilmesi oldukça önemlidir. Bu şekilde sınavlarda noktanın görevleri ile ilgili çıkan sorular kolay bir şekilde çözülebilir.

Nokta İşareti Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

Noktalama işaretleri içerisinde belki de en önemlisi noktadır. Çoğunlukla bir cümlenin bitmesinin ardından sonuna nokta işareti konulur. Cümlelerde ve kelimelerde farklı görevler ile nokta kullanıldığı olmaktadır. Türk Dil Kurumu Noktayı, cümlenin bittiğini ifade eden noktalama işareti olarak açıklamaktadır.

Noktalama işaretleri içerisinde en fazla görevi olan noktadır. Bu işaret yalnızca cümlenin bittiğini belirtmek için kullanılmaz. Tarih belirtme, rakamları ayırma, çeşitli matematiksel işlemlerde de bu işaretlerden faydalanılmaktadır.

Bir cümle bittiği zaman cümlenin bittiğini ifade etmek için nokta işareti konur. Bu nedenle bu işaretin ilk görevi bir cümlenin bittiğinin belirtilmesidir. Nokta işareti sayılar ile kullanıldığı zaman sıra belirtme anlamı da taşımaktadır.

Nokta işaretinin bilgisayarda klavyeden nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır. Bilgisayar üzerinde bu işaretin kısa yolu bulunur. Klavyenin sağında Shift tuşunun yanında bulunan nokta tuşu işe nokta işaretini kolay bir şekilde yapmak mümkündür.

Noktanın Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

İlk olarak cümle bitişlerinde kullanılır.

Bir kelimenin kısaltılması esnasında kullanılır.

Maddeleme yapılırken bunların başında kullanılabilir.

Tarihlerin ayrılması amacı ile kullanılır.

Saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır.

Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır.

Sayıların yanına eklendiğinde sıra belirtir.

Kitap ve dergilerde künye sonlarına eklenir.

İnternette ağ adresleri arasında nokta işareti kullanılır.

Rakamların arasında basamak belirtmek için kullanılır.