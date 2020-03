Nokia'nın yeni telefonları tanıtıldı! 5G de artık destekliyor

Nokia 8.3 5G

Dünyanın ilk küresel ve geleceğe hazır 5G Nokia akıllı telefonu olan Nokia 8.3 5G, tüm dünyada operatörlerin kullanıma sunmaya başladıkları bağımsız ve bağımsız olmayan 5G kombinasyonları desteği ile birlikte, birden fazla ve sürekli değişen 5G ağ dağıtımlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Qualcomm modüler platformunun parçası olarak, Qualcomm 5G RF Ön Uç modülünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40’tan fazla farklı RF bileşenini tek bir modülde bir arada sunuyor ve bu da cihazı sadece küresel bir cihaz değil, aynı zamanda geleceğe ve 5G’deki bir sonraki adıma hazır bir cihaz haline getiriyor.

Nokia 8.3 5G ZEISS lenslere sahip güçlü PureView dörtlü kamera ile birlikte geliyor ve size istediğiniz her anı yakalamanıza olanak tanıyor. ZEISS Cinema çekim ve düzenleme uygulamasını ilk kez sahneye çıkaran ve çok düşük ışıkta bile video çekimi yapma olanağının yanı sıra OZO ses özelliğini de sunan Nokia 8.3 5G, doğrudan arktik gökyüzünden ilham alarak Kutup Gecesi renginde satışa sunuluyor.



Nokia 5.3

Nokia akıllı telefonlara olağanüstü değer katacak bazı ilklere sahip Nokia 5.3 dörtlü kamera, en yeni Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve bu modelde görmeye alışılan iki günlük pil ömrü sunuyor. Yapay Zekâ destekli dörtlü kamera, nerede olursa olsun net fotoğrafı çekebilmenizi sağlıyor; gece modu sayesinde, ışığın yetersiz olduğu durumlarda da bu mümkün. Geniş açılı ve makro lensler yakın çekim, geniş çekim ve manzara çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. Geniş 6,55 inçlik ekranıyla , Nokia 5.3 en sevdiğiniz dizilerin keyfini çıkarmanıza ve tüm gün oyun oynamanıza olanak tanıyor. Nokia 5.3 dayanıklı ama çarpıcı bir İskandinav tasarıma sahip, Android 10 ile birlikte geliyor ve özel bir düğme aracılığıyla Google Asistan[i]’a hızlı erişim olanağı sunuyor.





Nokia 1.3

Nokia 1.3 modern teknolojiyi ve tamamen yeni Android 10 (Go edition) işletim sistemini daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir fiyata sunuyor. Bir akıllı telefona ilk kez Camera Go uygulamasını, düşük ışıkta Yapay Zeka görüntü füzyon teknolojisini, Gallery Go uygulamasını ve parlak HD+ uçtan uca ekranı getiren Nokia 1.3, ister iç mekan ister parlak dış mekan olsun, tüm detayları görmenizi sağlıyor. Android 10 (Go edition) işletim sistemi ile sunulan ilk akıllı telefon olan Nokia 1.3 daha yüksek hız, daha fazla güvenlik ve sizi eğlendirecek milyonlarca uygulamadan yararlanıyor.

Nokia 5310

Orijinal Nokia 5310 Xpress Music’in yeniden tasarlanmış hali Nokia 5310 ile birlikte bir MP3 çalar ve FM radyo geliyor. Ayrıca ön yüzde en sevdiğiniz şarkıların hareket halinde yanınızda olmasını sağlayan iki güçlü hoparlör yer alıyor. Nokia 5310 klasik tasarıma, çekici ve yepyeni bir boyut getirerek buna bir de günlerce bağlantıda kalmanızı sağlayan dayanıklı bir pil ekliyor.