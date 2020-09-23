Nokia'nın kablosuz kulaklığı Power Earbuds Lite tanıtıldı

Nokia, iki yeni telefonun duyurusunu yaptı. Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 ismini taşıyan bu telefonlarla birlikte şirketin bir de kablosuz kulaklık piyasasına dahil edeceği yeni bir ürünü de ortaya çıktı: Power Earbuds Lite.

Nokia Power Earbuds’a göre daha uygun bir fiyatla satılacak olan ürün, yine bu modele göre pek çok özelliği kırpılmış olarak geliyor. Power Earbuds'ta gördüğümüz 150 saatlik batarya ömrü, Lite sürümde 35 saate kadar düşüyor. 6 mm grafen sürücülerle gelen ürün, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini kullanıyor.

Şarj kasası ile birlikte ağırlığı 50 gramı geçmeyen Power Earbuds Lite, IPX7 sertifikasına sahip. Bu sayede ürün, suda 1 metreye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.



Siyah, yeşil ve beyaz renk seçenekleri bulunan kulaklığın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Power Earbuds'ın fiyatının 79 euro olduğu düşünüldüğünde bu ürünün çok daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı söylenebilir.



