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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Nokia yeniden büyüyor: CEO'su bile şaşkın

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Nokia yeniden büyüyor: CEO'su bile şaşkın
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Bir zamanların 'efsane' telefon markalarından biri olan Nokia, uzun zamandır eski günlerine geri dönmeye çalışıyor; ancak telefon pazarında rekabet iyice kızıştığından Nokia oldukça gerilerden geliyor. Ancak paylaşılan son satış rakamları, Nokia'nın CEO'sunu bile şaşırttı.

Nokia telefon satışlarında ibre yukarı doğru göstermeye başladı. Koronavirüs salgını ile birlikte Çin’in akıllı telefon pazarındaki yükselişi yüzünden gelir konusunda yüzde 11’lik bir düşüş yaşayan Nokia, ikinci çeyrekte ise tüm bu tablonun aksine 5 milyar euro gelir elde etti.

Nokia, net kârını 99 milyon euroya çıkarırken, geçen sene bu dönemde 193 milyon euro zarar etmişti. Geçen yılki tablo ile karşılaştırıldığında Nokia'nın sürpriz bir şekilde yükselişe geçtiği görülüyor. Şirketin yıl sonu büyüme tahmini ise yüzde 35'i buluyor.

Nokia yeniden büyüyor: CEOsu bile şaşkın

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nokia'nın başındaki isim Rajeev Suri, koronavirüs salgınına karşın büyüme kaydettiklerini, nakit akışının önemli ölçüde arttığını dile getirdi ve ekledi: "Hisse başına elde ettiğimiz gelir gayet iyi görünüyor."

Suri, büyümenin devam edeceğini ve bu büyümeyi sürdürmek için de gelir yaratacak mobil projelere odaklanılacağını kaydetti.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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