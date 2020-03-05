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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 05.03.2020 - 08:25,Son Güncelleme:/

Nokia, yeni akıllı telefonlarıyla geliyor! Tarih 19 Mart

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Nokia, yeni akıllı telefonlarıyla geliyor! Tarih 19 Mart
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Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Nokia, yeni akıllı telefonlarının duyurusu için gün sayıyor. 19 Mart tarihinde görücüye çıkması beklenen telefonlar, sektörü hareketlendireceğe benziyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı planladığı yeni akıllı telefonlarının çıkışını koronavirüs nedeniyle diğer pek çok marka gibi ertelemek durumunda kalan bir zamanların efsane telefon üreticisi Nokia, yeni telefonlarını ne zaman duyuracağının bilgisini paylaştı. 19 Mart tarihinde Londra'da düzenlenecek bir etkinlik kapsamında dünyaya tanıtılacak olan telefonlar, şirketin farklı seviyelerdeki telefonlarını ilk kez görmemizi sağlayacak. 

5G teknolojisine sahip Nokia telefonların da boy göstereceği etkinlikte Nokia 8.2 modelinin duyurusu yapılacak ve bu modelin 5G ile geleceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alması beklenen telefonla birlikte orta segment ürün olan Nokia 5.2 ve giriş seviyesi model olan Nokia 1.3 de görücüye çıkacak. 

Ancak bu cihazlarla ilgili teknik bilgiler henüz paylaşılmadığından 19 Mart tarihini beklememiz gerekecek. Şirketin etkinliği diğer rakipleri gibi internet üzerinden yapmak yerine Londra'da düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak olması da ayrıca dikkat çekici...

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