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Teknoloji
Haber Giriş: 04.08.2020 - 08:16,Son Güncelleme:

Nokia C3 ortaya çıktı: İşte tüm özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Nokia C3 ortaya çıktı: İşte tüm özellikleri
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Türkiye'de satış rakamları dünyaya paralel olarak son yıllarda ciddi oranda düşen Nokia, eski günlerine geri dönmenin yollarını arıyor. Şirket, bu kapsamda giriş seviyesinde bulunan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. İşte karşınızda Nokia C3...

Nokia'nın arkasındaki isim olan HMD Global, yeni bir akıllı telefonun hazırlığında. Nokia C3 ismini taşıması beklenen telefon 5.99 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. Giriş seviyesinde bir telefon olan Nokia C3, 8 çekirdekli Unisoc SC9863 model işlemciden gücünü alacak.

Bu işlemciyi ilk kez duyanlar için bir not da düşelim: 1.6 GHz hızında çalıştırılan çekirdeklere ev sahipliği yapan Unisoc SC9863, diğer işlemcilere nazaran pek popüler bir işlemci değil. Ancak giriş seviyesi telefonlarda tercih edilebiliyor.

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusudan çıkması beklenen Nokia C3'ün üzerinde bir adet parmak izi tarayıcı da yer alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızayla gelen ürünün önünde ve arkasında birer kamera konumlandırılmış. Arka kamera 8 MP, ön kamera ise 5 MP.

3040 mAh kapasiteli bataryayla gelen Nokia C3, 4G/LTE teknolojilerini destekliyor.

Ürünün fiyatı ise 100 dolar.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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