Nokia akıllı televizyon serisini genişletiyor

Teknoloji üreticisi Nokia telefonlarda aradığını bulamadı ve akıllı televizyon sektöründe ilerlemesini sürdürmeye başladı. Daha önce de 43 inç, 55 inç ve 65 inç boyutlarında üç farklı akıllı televizyonu piyasaya sürmüştü. Bu seriye farklı boyutlarda yeni iki akıllı televizyon daha ekliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni akıllı televizyonlar 6 Ekim Salı günü meraklılarına tanıtılacak. Tasarım konusunda diğer modellerin benzeri olacağı tahmin edilen yeni akıllı televizyonlar, hoparlör sistemi ile de dikkatleri üzerine topluyor.

Daha önceki akıllı televizyonlarını JBL hoparlörlerle donatan Nokia’nın yeni modellerinde Onkyo hoparlörlerin yer alacağı ise söylentiler arasında.