Nobel Tıp Ödülü ve dijital sağlık

Ödülün sahiplerini açıklayan Nobel Komitesi, bilim insanlarının 1980'li yıllara dayanan çalışmalarının milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl Hepatit C nedeniyle yaklaşık 400 bin insan hayatını kaybediyor. Ayrıca virüsün, organ nakli gerektiren karaciğer kanseri ve siroz hastalığının da nedenlerinden olduğu belirtiliyor. DSÖ, 4 yıl önce hastalığı 2030 yılına kadar yok etmeye yönelik bir strateji planı olduğunu açıkladı. Bazı başarıların değeri zaman geçtikçe anlaşılıyor. Bu ödül de virüsün keşfi için harcanan 7 yıllık çalışmanın, emeğin sonucu yaşanan haklı bir gurur olsa gerek. Ama bitmedi! 12 Ekim'e kadar Nobel fizik, kimya, barış, ekonomi ve edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

Öte yandan 2020 Nobel Fizik Ödülü'nü de Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez kazandı. Nobel Fizik Ödülü, kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırıldı. 12 Ekim'e kadar Nobel kimya, barış, ekonomi ve edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

Eş zamanlı dijital sağlık hamlesi

Geçtiğimiz günlerde FDA, Dijital Sağlık Mükemmeliyet Merkezi kurduğunu açıkladı. Açıklamada merkezin mobil ve giyilebilir sağlık cihazları, tıbbi cihaz yazılımı gibi teknolojilere odaklanacağına belirtildi. FDA bu alanda da küresel anlamda bir otorite olmak istiyor olabilir ancak eş zamanlı bir hamle de Avrupa’dan geldi. AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Girişim Mükemmeliyet Merkezi’ne 150 milyon avro mali destek sağlayacağını açıkladı. Yatırımla Avrupa da yenilikçi teknolojilerin, dijital sağlığın desteklenmesi, bu alandaki ürünlerin ve hizmetlerin ticarileştirilmesi amaçlanıyor.

Tüm ülkelerin âdeta yarıştığı bilimsel ve teknolojik gelişmelere yatırım giderek hız kazanıyor.

Belki gelecekte Nobel Ödülleri listesinde teknoloji ve alt kategorilerini de görebiliriz. Tabi teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sonuçlarından duyulan şüpheyi de hesaba katmak gerekiyor. Yapay zekânın sonumuzu getireceği, robotların işlerimizi alacağı, çıkan atıkların dünyamızı çöplüğe dönüştüreceği kaygıları bitmeden ödülden söz etmek pek gerçekçi olmayabilir. Tüm olumsuz görüşlere rağmen teknoloji alanındaki gelişmeler hız kesmiyor ve hükümetlerin bütçelerinden hatırı sayılır paylar alarak yoluna devam ediyor.

Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73