2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül, Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı kimyacı Jennifer A. Doudna'ya verildi. Ödülün canlı organizmaların genomunu değiştirmek için kullanabilecek gen makası Crispr - Cas 9'u keşfettikleri için verildiği belirtildi.

Nobel Komitesi Başkanı Claes Gustafsson "Artık tüm hücrelerdeki ve organizmalardaki genleri değiştirebileceğimizi gösteriyor " dedi.

Ödül açıklamadan önce de bu iki kimyager bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nün favori isimleriydi.

İkili, 1 milyon 110 bin dolarlık para ödülünü de paylaşacak. Charpentier ve Doudna'nın geliştirdiği araç, hem temel bilim araştırmalarında kullanıla bilir hem de kalıtımsal hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Gen makası nedir?

Kanseri iyileştirebileceği düşünülen bu yeni araç, DNA’nın vücuda zararlı bölgeleri kesip bunları sağlıklı genlerle değiştiren bir tür moleküler bıçaktır.