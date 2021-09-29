No bootable device hatası neden olur, nasıl düzelilir? No bootable device toshiba çözümü

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No bootable device hatası bilgisayarlarda sıklıkla görülebilen hatalardan bir tanesidir. Bu hataların nedeni ve nasıl düzeltileceği insanlar tarafından araştırılmaktadır. No bootable device hatası bilgisayarlarda çoğunlukla görülen sorunlardan bir tanesidir.

NO BOOTABLE DEVİCE HATASI NEDEN OLUR?

Bilgisayarın açma düğmesine basıp çalıştırmak istediğiniz zaman bilgisayarın yüklenme işlemi başlamaz ve bunun sonucunda ekranda no bootable device hatası belirir. Bu gibi durumlarda kullanıcılar telaş yapabilmektedir. Ancak bu sorun pek çok kişinin başına gelebilecek bir durumdur.

No bootable device hatası bilgisayarda ön yüklenebilir bir aygıt olmaması nedeni ile meydana gelebilir. Bunun dışında bu aygıtın arızalanması sebebi ile de bu hata meydana gelebilmektedir. Yani bu durumda bilgisayarda yer alan USB, DVD ve Harddisk gibi alanlarda bir arızalanma söz konusu olabilmektedir.

NO BOOTABLE DEVİCE HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

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Böyle bir hata ile karşılaşmanız durumunda öncelikle bilgisayara takılı olan USB ve DVD aygıtlarının çıkarılması gerekmektedir. Çünkü bu aygıtlar sebebi ile bilgisayar No Bootable Device hatası verebilir.

Başka bir çözüm yöntemi ise bilgisayardaki BIOS üzerinden BOOT sıralamasının değiştirilmesidir. BIOS'da yer alan boot sıralaması içerisinde istenmeyen aygıtların ilk sırada olması nedeni ile bu sorun meydana geliyor olabilmektedir.

NO BOOTABLE DEVİCE TOSHİBA ÇÖZÜMÜ NASILDIR?

No Bootable Device hatasının giderilmesi için öncelikle bilgisayarın kapatılması gerekir. Ardından bilgisayar tekrar açılır ve BIOS ekranı gelene kadar bilgisayarın F2 tuşuna basılır. BIOS ekranı açıldığında boot kısmına gidilir. Burada Harddiskin görünür olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer görünür değilse o zaman Harddisk Boot Priority sekmesine gidilir.

Bu işlemin ardından boot sırasının ilkine DVD, ikincisine HDD üçüncüsüne ise USB eklenmelidir. Bu şekilde sorun çözülebilir.