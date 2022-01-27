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NMR coin nedir?

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NMR coin nedir

NMR coin ya da diğer bir ifade ile Numeraire, Erasure Protokolünün yerel belirteci olan NMR belirteçlerinin stake edilmesine ve yakılmasına izin veren Ethereum blok zincirinde canlı bir protokol olan Erasure'ın yaratıcısıdır. İşte, NMR coin hakkında detaylı bilgiler

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Erasure'ın mevcut kullanım durumları aşağıdakileri içerir:

Numerai Turnuvası : Küresel bir rakip veri bilimci ağı tarafından yapılan binlerce tahminin bir araya getirilmesine dayalı olarak hisse senedi ticareti yapan bir riskten korunma fonu.

Numerai Signals : Russell 3000 hisse senedi tahminlerini toplamak için devam eden bir turnuva.

Erasure Bay : Değerleme modelleri, ürün geri bildirimi ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü bilginin alınıp satılabileceği bir bilgi alışverişi pazarı.

NMR belirteci, veri ödemesi, turnuva ödemeleri, stake etme olarak kullanılabilir ve ayrıca Erasure Protocol üzerine kurulu uygulamalarda kötü oyuncuları cezalandırmanın bir yolu olarak yakılır.

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