Nissan, Sanal Showroom uygulamasını hayata geçirdi

Nissan Türkiye, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla tüm dünyada yaşanan hızlı dijitalleşme süreci ile birlikte Intelligent Mobility vizyonu kapsamında “inovatif tüketici deneyimi” oluşturma hedefiyle, bayilere gitmeden “sanal showroom” üzerinden modelleri deneyimleme imkânı sunuyor.

Yakın dönemde yüzde 100 dijital otomobil satışı ve alımının yükseleceği öngörüsüyle hareket eden şirket, sanal showroom ile bu yönde adım atmış oldu.

Sanal showroom sayesinde ziyaretçiler, tam donanımlı bir showroom’u evlerinden ayrılmadan keşfedebiliyor. Sanal showroom’u ziyaret edenler, showroom içindeki satış bölümünde, araçlar arasında gezinip istedikleri modelin içine girerek aracı 360 derece deneyimleyebiliyor.

Hem mobil hem de masaüstü cihazlardan erişilebilecek olan Sanal Showroom’da dört ana model; Micra, Qashqai, X-Trail ve Navara yer alacak. Sanal showroom’u ziyaret ederek model seçimini tamamlayan kullanıcılar aynı zamanda fiyat listelerini inceleyip “Online Araç Rezervasyonu” ve “Sizi Görüntülü Arayalım” formlarını kullanarak online satış deneyimlerini sürdürebilecek.

Sanal Showroom’a nissan.com.tr/sanal-showroom.html adresinden ulaşabiliyor.