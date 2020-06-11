Nissan e.dams takımı, yarışın son etabını kazandı

Rowland’ın yarışın başından itibaren sergilediği performansı, son etapda sekiz turluk yarışı birinci bitirmesini sağladı. Nissan Pilotu Sebastien Buemi ise yarışı beşinci sırada tamamladı. Online simülatör yarışlarında yeni olan Nissan pilotları Rowland ve Buemi sezon ilerledikçe evlerine kurulan yeni elektronik yarış simülatörlerine uyum sağladılar ve ikilinin artan deneyim ve temposu, Berlin’deki beşinci yarışta Rowland’ın zaferi ile kanıtlanmış oldu.

Yarışı birinci bitirerek takımının yarışı ikinci sırada tamamlamasından mutlu olduğunu belirten Oliver Rowland; “Çok iyi bir yarıştı. Ayrıca UNICEF iş birliğinde geçekleşen Covid-19 kampanyasını desteklemenin mutluluğunu yaşıyorum. Umarım en yakın sürede normal hayatımıza geri dönebiliriz. Destekleri için herkese teşekkürler, umarım yakında görüşürüz.” dedi.



Yarışı beşinci sırada bitiren ve takım arkadaşı Rowland’ı performansı için tebrik eden Sebastien Buemi ise; “Genel olarak iyi bir takım çalışması gördük. Sanal yarışlarda baştan başlamak ve çok şey öğrenmek zorunda kaldım. Yarış deneyimim arttıkça performansım da daha iyi oldu ve yarışlardan daha çok keyif aldım. Umarım herkes sanal yarışlardan keyif alıyordur. Gerçek yarışlara geri dönmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

ABB FIA Formula E Şampiyonası, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle Formula E’de yarışan 12 takım ve 24 pilot ile birlikte “ABB Formula E Race at Home Challenge” organizasyonu kapsamında sanal olarak gerçekleşti. UNICEF iş birliğinde gerçekleşen projede, elde edilen tüm gelirler uluslararası COVID-19 yardım fonuna bağışlanacak.