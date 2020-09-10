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Teknoloji
Haber Giriş: 10.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Nintendo Switch Pro için geri sayım başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Nintendo Switch Pro için geri sayım başladı
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Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden biri olan Nintendo, yeni bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Peki Switch Pro ne zaman karşımıza çıkacak?

Nintendo, oyun konsolu sektörünün güçlü isimlerinden biri. Toplamda 60 milyondan fazla satan Nintendo Switch serisi günden güne daha fazla ilgi görünce şirket, üretimi hızlandırmaya karar verdi. Nintendo, içerisinde bulunduğumuz mali yıl için 22 milyon Switch üretmeyi planlıyordu; ancak satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşince bu rakam 30 milyona kadar çıktı.

Konsol satışlarındaki artış, oyun satışlarını da doğrudan etkiliyor. Nintendo'nun Mart ayında satışa çıkardığı Animal Crossing: New Horizons'ın sadece ilk üç ay içinde 20 milyondan fazla lisanslı kopya sattığı biliniyor. Switch serisinin en çok satan oyunu Mario Kart 8 Deluxe olurken, bu oyunu Animal Crossing: New Horizons izliyor.

Nintendo Switch Pro için geri sayım başladı

Satışlardan memnun olan şirket, bu kapsamda yeni bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Nintendo Switch Pro ismini taşıması beklenen ürün, 4K desteğiyle gelecek ve daha güçlü bir donanıma sahip olacak.

Yeni konsolun gelecek yıldan önce satışa sunulması ise beklenmiyor.

 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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