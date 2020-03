Nintendo Switch için yeni oyunlar yolda: Bakın neler geliyor?

Nintendo Direct sunumunun ardından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan 2K Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Melissa Bell şu sözleri kaydetti: "En büyük oyunlarımızdan bazılarını Nintendo Switch platformuna getirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bunlar, dünya çapında milyonlarca hayranı olan en başarılı oyunlarımızdan ve şimdi onları Nintendo Switch'e getirmek, daha fazla oyuncunun eline geçerken bu deneyimlere bir hareketlilik unsuru eklediğimiz anlamına geliyor."

BIOSHOCK: THE COLLECTION – BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve anıtsal hikayelerini deneyimliyorsunuz. Nintendo Switch’te BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve tüm tek oyunculu DLC'ler dahil BioShock Infinite üzerinden güzel, uğursuz Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk yapıyorsunuz.



BioShock: The Collection şunları içeriyor:

BioShock Remastered: 2007 yılında BAFTA Gaming Awards'ın En İyi Oyunu kazananı, oyuncular artık Nintendo Switch'te eleştirmenlerce beğenilen ve yeniden düzenlenmiş BioShock deneyimini yaşayabilirler. Toplumun en büyük zihinleri için, bir adamın kibiri tarafından yaratılan distopik bir kabusa dönüşen denizaltı şehri Rapture'ı keşfedin.



BioShock 2 Remastered: İlk BioShock'un olaylarından bu yana sekiz yıl geçti ve Rapture’nın sakinleri kolektivist bir tarikat haline geldi. Big Daddy olarak bilinen, hain harabelerde bir yerde gizlenmiş kayıp bir kızı bulmak için zamana karşı yarışan korkunç bir koruyucunun gözünden denizaltı Rapture şehrini görün. BioShock 2 Remastered’dan ek içerik dahildir.



BioShock Infinite: The Complete Edition: BioShock serisinin üçüncü bölümünde oyuncular gerçekliğin dokusunu yırtma gücüne sahip gizemli bir kız olan Elizabeth'i kurtarmak için Columbia şehrine gidecek.



Fiziksel oyun, BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: Complete Edition'I içeren 16GB'lık bir kartuş içeriyor. Daha sonra oyun içeriğinin ve eklentilerinin indirilmesi gerekecek.

XCOM 2 COLLECTION – Yabancı tehdidi ortadan kaldırmak ve Nintendo Switch’te XCOM 2 Collection ile insan ırkını yok olmaktan kurtarmak için küresel bir direniş sağlayacaksınız:

XCOM 2: PC Gamer ve IGN tarafından '2016'nın En İyi Strateji Oyunu' seçildi, XCOM 2, XCOM: Enemy Unknown için sıra tabanlı bir strateji oyunudur. XCOM 2'de, Yabancılar Dünya'yı yönetir, insanlık için parlak bir gelecek vaat ederken gizemli bir gündemi gizler. İmkansız ihtimallerle karşı karşıya kalan bir gerilla gücünün lideri olarak, oyuncular yabancı tehdidini ortadan kaldırmak ve insan ırkını yok olmaktan kurtarmak için küresel bir direnişi ateşlemelidir;

Dört DLC paketi: XCOM 2'deki dört DLC paketinin tümü XCOM 2 Collection’da bulunur.



XCOM 2: War of the Chosen: Bu oyunu değiştiren genişleme, XCOM 2 savaşında önemli değişiklikler ve eklemeler yapıyor. Dünyadaki uzaylı tehdidini ortadan kaldırmaya ve Seçilmiş olarak bilinen yeni düşmanların Komutanı yeniden ele geçirmesine engel olmaya çalışırken yeni direniş gruplarının ve kahraman karakterlerin yanında savaşınr;



Fiziksel oyun, iki temel oyun görevi içeren 8GB'lık bir kartuş içerir. İçeriğin geri kalanı için bir indirme gereklidir. Toplam indirme boyutu 24 GB'ı aşmayacak.

BORDERLANDS LEGENDARY COLLECTION – Nintendo Switch'teki Borderlands Legendary Collection ile üç kez kargaşa, üç kez ganimet ve üç kez aksiyon alın:



Borderlands: Game of the Year Edition: Her şeyi başlatan, içerik ve geliştirmelerle dolu co-op nişancı yağmacı Güçlü yabancı teknoloji peşinde kanunsuz ıssız gezegen Pandora'yı ele geçirin



Borderlands 2: Pandora'yı Handsome Jack'ten kurtarmaya çalışan altı Vault Hunter’dan biri olarak oynayın Yeni arkadaşlar edinin, onları silahlandırın ve intikam ve kurtuluş arayışı içinde yanlarında savaşın,



Borderlands: The Pre-Sequel: Pandora’nın daha önce hiç görülmemiş düşük yerçekimli bölgelerinde gezerken altı yeni karakter sınıfı olarak oynayın!

Üç oyunun hepsini hareket halindeyken arkadaşlarınızla oynayın: Her birinde yerel iki oyunculu bölünmüş ekranlı co-op oyun ve çevrimiçi olarak dört oyuncuya kadar destek;



Fiziksel oyunda, 6,6 GB indirme gereken Borderlands: Game of the Year Edition’a sahip 8 GB'lik bir kartuş bulunur. Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel için 35GB'lik bir indirme gerekli.