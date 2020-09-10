Nintendo Switch Fortnite Special Edition satışa çıkıyor
Nintendo Switch Fortnite Special Edition paketi 30 Ekim'de Avrupa'da piyasaya sürülecek.
Satışa sunulacak olan bu özel pakette şu içerikler yer alıyor:
Arkasında Fortnite tasarımına sahip Nintendo Switch konsolu
Özel sarı Joy-Con (Sol) ve mavi Joy-Con (Sağ)
Fortnite tasarımına sahip Nintendo Switch yuvası
Önceden yüklenmiş Fortnite oyunu
Wildcat Outfit ve iki ek stil, bir Sleek Strike Back Bling ve iki ek stil ve 2000 V-Bucks’a erişim sağlayan Wildcat paketi indirme kodu
Haziran 2018'de Nintendo Switch'teki lansmanından bu yana Fortnite, Avrupa'da Nintendo donanımında şimdiye en çok indirilen oyun haline geldi ve milyonlarca oyuncu her hafta televizyonda veya avuç içi modunda savaşıyor.
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