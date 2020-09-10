Nintendo Switch Fortnite Special Edition satışa çıkıyor

Satışa sunulacak olan bu özel pakette şu içerikler yer alıyor:

Arkasında Fortnite tasarımına sahip Nintendo Switch konsolu

Özel sarı Joy-Con (Sol) ve mavi Joy-Con (Sağ)

Fortnite tasarımına sahip Nintendo Switch yuvası

Önceden yüklenmiş Fortnite oyunu

Wildcat Outfit ve iki ek stil, bir Sleek Strike Back Bling ve iki ek stil ve 2000 V-Bucks’a erişim sağlayan Wildcat paketi indirme kodu

Haziran 2018'de Nintendo Switch'teki lansmanından bu yana Fortnite, Avrupa'da Nintendo donanımında şimdiye en çok indirilen oyun haline geldi ve milyonlarca oyuncu her hafta televizyonda veya avuç içi modunda savaşıyor.