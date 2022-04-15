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Nimo TV kapanıyor mu, neden kapanıyor?

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Nimo TV kapanıyor mu, neden kapanıyor

Nimo TV kapanıyor mu ve neden kapanıyor sorusu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar üzerine alevlenmeye başladı. 2020 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Nimo TV, kısa sürede pek çok yayıncı için uğrak noktası olmuştu. Peki, Nimo TV kapanıyor mu, neden kapanıyor? İşte, o detaylar

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Çin merkezli yayın platformu Nimo TV için kapanıyor iddiaları, yayıncılar tarafından da doğrulandı. Popüler yayıncı Jahrein de Nimo TV'nin kapanacağı hususunda açıklama yaptı. Açıklamada, "Duyduklarınız doğrudur, Nimo Türkiye'deki hatta Dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim beklediğimiz veya bildiğimiz bir şey değildi..." ifadelerine yer verdi. Nimo TV'nin Türkiye hesaplarından ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

NİMO TV NEDİR?

Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun favori oyunlarını oynamasını ve yayınlamasını sağlayan lider bir küresel platform.Nimo TV, oyuncuların ve hayranların oluşturduğu bir topluluktur, ve eşler arası ödüller vermeyi destekliyor. Yüksek kaliteli etkileşimli teknolojiyle izleyiciler yayıncılarla etkileşime girebilir ve dünyanın her yerinden en iyi yayıncılar ile özel E-Spor etkinliklerini ve turnuvaları izleyebilir.

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