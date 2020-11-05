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Teknoloji
Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Nikon kameralar webcam olarak kullanılabilecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Nikon kameralar webcam olarak kullanılabilecek
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Pandemi sürecinde önemi daha da artan webcam'ler, fiziksel olarak bir araya gelemeyen milyonlarca insanı ekran başında buluşturuyor. Bu kapsamda dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon da geliştirdiği makinelerin webcam olarak kullanılmasına imkan vermeye başladı.

Kullanıcılar, webcam'lere artık daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bunu da Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamaların kullanım alanının hayli genişlemesiyle anlamak mümkün. Nikon da webcam'i olmayan, ancak Nikon fotoğraf makinesine sahip olanlara cihazlarını webcam'e dönüştürmelerine olanak veriyor.

Windows ve Mac cihazlarda kullanılabilen The Webcam Utility Software, Nikon'un geliştirdiği DSLR ve aynasız kamera modellerinin webcam olarak kullanılmasını sağlıyor. Uygulama şu anda beta sürümüyle kullanıcılarla paylaşıldı.

İşte webcam uyumluluğu olan Nikon modelleri:

Z 7II, Z 7, Z 6II, Z6, Z5, Z50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 ve D3500

Yazılım desteğinin ilerleyen dönemlerde daha da artacağı ve daha fazla sayıda Nikon ürününün bu uygulamayı destekleyeceği belirtiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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