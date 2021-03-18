Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) rekor satışlar ile şaşırtmaya devam ediyor.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri milyon dolarlara varan fiyatlar ile alıcı buluyor.

Sanat dünyası ile kripto dünyasını bir araya getiren NFT şimdi de tuvalet kağıdı oldu. ABD merkezli Charmin NFT teknolojisini kullanarak tuvalet kağıdı üreteceğini açıkladı.

NFT'li ürünlerde alışkın olduğumuzun aksine fiziksel bir formda olacak tuvalet kağısı NFT imzası sayesinde orjinal yani tek olacak.

Kopyalanamaz bir yapıya sahip olan söz konusu ürünlerin her biri NFT imzasına sahip olduğu için türünün tek örneği olacak.

Şirket satıştan elde edilecek geliri ekolojik dengeyi sağlamak için çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüne bağışlayacak.

NFT ile üretilecek tuvalet kağıtlarının fiyatına dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

NFT NEDİR?

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.