NFT nedir ve ne demek?
NFT, tam adıyla değiştirilemez token anlamına gelmektedir. Dijital para birimlerinin aksine farklı özellikler sahiptir. Bunların en temelini ise bölünemez, yıkılmaz ve doğrulanabilir olmaları oluşturmaktadır. NFT aynı zamanda pasif gelir noktasında da öne çıkıyor. Bir kullanıcı kendi sanat eserini değiştirilemez token ile oluşturduğu takdirde kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor. Peki, NFT nedir ve ne demek? İşte, değiştirilemez token anlamına gelen NFT hakkında detaylı bilgiler
Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokenı olabilir. Bu tokenlar, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemez çünkü her değiştirilemez token, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklıdır.
Değiştirilemez tokenlar rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturuluyorlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirtaç standarlarını yayınladılar.
Değiştirilemez Tokenların başlıca üç özelliği vardır.
- Bölünemez
- Yıkılmaz
- Doğrulanabilir
Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.